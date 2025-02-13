Как бороться с детским страхом темноты

Страх темноты — один из самых часто встречающихся детских (да и взрослых) страхов. Из-за него малыши часто испытывают проблемы с тем, чтобы оставаться в затемнённом помещении в одиночестве, с засыпанием и ночными кошмарами. Задача родителей в таком случае — помочь детям справиться с причинами испуга, побороть проблему и позволить семейным ночам и вечерам стать спокойными.

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Вместе с Тлум.Ру разберёмся, как взять детский страх темноты под контроль.

Откуда приходит страх?

Страх темноты — абсолютно нормальное явление. Эта боязнь заложена в нас самой природой и отсылает к древним временам, когда во тьме действительно скрывались хищные звери и другие ночные опасности. Все мы ориентируемся в пространстве исходя из того, что видим и слышим. Затемнённое помещение не позволяет оценить обстановку в полной мере, а малыши не обладают достаточным жизненным опытом и не так хорошо опираются на другие органы чувств, чтобы чувствовать себя уверенно в темноте.

А ещё ребёнок обладает бурной фантазией, превращающей привычную комнату в новый пугающий мир с наступлением ночи. Также отход ко сну приносит с собой непривычное чувство одиночества, когда маленький человек остаётся один в своей кровати в отдельном помещении.

Как помочь ребёнку справиться со страхом темноты?

№ 1. Слушайте и поддерживайте

Самое важное — не смеяться над чувствами ребёнка, а внимательно выслушать его, позволить выразить свои страхи и дать понять, что бояться — это нормально. Проявление эмпатии и понимания поможет малышу почувствовать себя в безопасности.

№ 2. Обеспечьте комфортную среду

Создайте спокойную и комфортную атмосферу в комнате перед сном. Используйте уютные постельные принадлежности, мягкие игрушки или одеяла. Это поможет ребёнку почувствовать себя защищенным и менее уязвимым.

№ 3. Используйте ночник

Установите ночник или лампу с мягким освещением в комнате малыша. Это позволит уменьшить беспокойство и сделать темноту менее пугающей. Выберите тёплый и мягкий свет, чтобы создать уютную атмосферу.

№ 4. Создавайте позитивные ассоциации

Превратите темноту в нечто положительное. Например, расскажите истории о спокойных и приятных вещах, которые происходят ночью, или предложите вечерние занятия, такие как чтение книг или прослушивание спокойной музыки. Это поможет ребёнку не ассоциировать темноту с чем-то страшным и негативным.

№ 5. Постепенное привыкание

Помогайте маленькому человеку постепенно привыкать к темноте. Начните с лёгкого затемнения света, постепенно увеличивая его. Это может помочь ребёнку адаптироваться и справиться со страхом, видя, что в темноте ничего страшного не происходит.

№ 6. Используйте «волшебные» средства

Включите в ритуалы перед сном «волшебные» элементы, такие как защитные заклинания или специальные амулеты, которые помогут отгонять страхи, например, ловцы снов. Также это может быть игра, где малыш «запечатывает» свои страхи в банку или коробку перед сном. Даже объятия с родителями и планирование следующего доброго дня вполне может стать той магией, которой будет достаточно для обеспечения чувства безопасности.

№ 7. Говорите о страхах

Поговорите с ребёнком о том, что вызывает его страхи. Вы можете вместе обсудить, что находится в темноте, и прийти к выводу, что там нет ничего страшного. Научите его использовать воображение и разрабатывать «план», как справляться со страхами — например, дышать глубоко или представлять себе безопасное место.

№ 8. Смотрите мультфильмы

Один из самых проверенных и надёжных способов — посмотреть мультфильм на тему, конечно же! Прежде всего — прекрасную испано-французскую ленту «Под покровом ночи» (иногда её ещё переводят как «Ноктюрна»). Главный герой Тим как раз боится темноты и очень изящно справляется с этим страхом. У этого мультфильма необычный визуальный стиль, немного нуарный и вместе с тем очень уютный.

Также хорошим вариантом станет подзабытая работа студии DreamWorks — мультфильм «Хранители снов». Воплощение тьмы и страхов в лице злодея-Кромешника отлично подойдёт для визуализации образа темноты. Здесь же можно вспомнить недавнюю анимационную ленту Netflix — «Орион и Тьма». Название говорит само за себя, а главный герой буквально мальчик, который боится темноты больше всех на свете. И в качестве вишенке на торте — тематический эпизод мультсериала «Кошечки-Собачки» под заголовком «Волшебная кукла». Быстро, эффективно и с демонстрацией метода «волшебного» амулета!

Все дети разные, поэтому не все перечисленные методы будут одинаково действенны и могут кому-то не подойти. Родителям важно оставаться терпеливыми и поддерживающими, чтобы помочь детям преодолеть сложный период взросления и сохранить чувство безопасности в этой борьбе со страхами.