Невидимая угроза: что нужно знать о кибербуллинге

Эпоха социальных сетей создала не только новые возможности для коммуникации, но и риски. Взрослые и дети могут столкнуться в интернете с различными угрозами - мошенничеством, травлей, неприятным и опасным контентом. Как противостоять этим вызовам? Как оградить подрастающее поколение от влияния недружественного онлайн-социума? Как понять, что ребенок подвергся кибербуллингу и чем это может закончиться? Об этом и многом другом рассказали самарский психолог, представители регионального МВД и популярной соцсети.

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Психология буллинга

«Кибербуллинг продолжается круглосуточно»

Директор центра психологии СамГМУ, старший преподаватель кафедры общей и клинической психологии Елена Мазанкина рассказала журналисту sovainfo.ru, что кибербуллинг, как и традиционный буллинг, имеет сложные и многогранные причины, усугубляемые спецификой социальных сетей:

« О с о б е н н о с т ь к и б е р б у л л и н г а з а к л ю ч а е т с я в е г о а н о н и м н о с т и , д о с т у п н о с т и ш и р о к о й а у д и т о р и и , п о с т о я н с т в е . О н п р о д о л ж а е т с я к р у г л о с у т о ч н о . Ж е р т в а н е м о ж е т и з б е ж а т ь к о н т а к т а с а г р е с с о р о м , д а ж е н а х о д я с ь д о м а . У н и ж е н и е р а с п р о с т р а н я е т с я н а б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о л ю д е й , у в е л и ч и в а я м а с ш т а б т р а в м ы . Д о к а з а т е л ь с т в а б у л л и н г а л е г к о с о х р а н я ю т с я и м о г у т б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы в д а л ь н е й ш е м , ч т о н е д а е т в о з м о ж н о с т ь ж е р т в е з а б ы т ь о ф а к т е а г р е с с и и в е е б и о г р а ф и и . А а н о н и м н о с т ь и г л о б а л ь н о с т ь и н т е р н е т а н е и с к л ю ч а ю т , н о с и л ь н о у с л о ж н я ю т и д е н т и ф и к а ц и ю и н а к а з а н и е а г р е с с о р о в » .

В отличие от офлайн-буллинга, жертва, если даже даст отпор, может не видеть непосредственной реакции агрессора, что усложняет ситуацию, создает дополнительное напряжение и чувство бессилия у жертвы.

Обидчики пытаются компенсировать свои недостатки

Елена Мазанкина отмечает, что кибербуллинг становится способом компенсации собственных недостатков, получения чувства власти и контроля над другими. Он позволяет почувствовать себя значимым, даже если это достигается за счет унижения другого человека. Некоторые люди обладают врожденной или приобретенной склонностью к агрессивному поведению. Социальные сети предоставляют им удобную и безопасную (с точки зрения отсутствия непосредственного физического противостояния) площадку для реализации таких наклонностей. Неспособность поставить себя на место другого человека, понять его чувства и переживания является одной из ключевых черт людей, применяющих буллинг. Они не осознают или игнорируют вред, который наносят своими действиями.

Возможность скрывать свою личность позволяет ощущать безнаказанность, чувствуя себя защищенными от ответственности. А недостаток знаний о том, что анонимность в сети в настоящее время практически невозможна, только укрепляет ложные убеждения и провоцирует агрессивное поведение.

« Е с л и в г р у п п е с в е р с т н и к о в б у л л и н г в о с п р и н и м а е т с я к а к н о р м а , т о в е р о я т н о с т ь е г о п о я в л е н и я в о з р а с т а е т . " С т а д н ы й и н с т и н к т " и г р а е т з н а ч и т е л ь н у ю р о л ь — п о д р о с т к и м о г у т п р и с о е д и н я т ь с я к б у л л и н г у , ч т о б ы н е в ы д е л я т ь с я и з г р у п п ы . А г л о б а л ь н а я с е т ь с т а н о в и т с я м е с т о м , с в о б о д н ы м о т н а д з о р а в з р о с л ы х . П о э т о м у н и з к и й у р о в е н ь к о н т р о л я з а д е я т е л ь н о с т ь ю д е т е й в с е т и , н е д о с т а т о к з н а н и й о к и б е р б у л л и н г е и е г о п о с л е д с т в и я х с п о с о б с т в у ю т е г о р а с п р о с т р а н е н и ю » .

Виды кибербуллинга

Психолог Елена Мазанкина перечислила, с какими способами унижения и запугивания в интернете могут столкнуться дети:

Раскрытие личной информации ребенка (имя, адрес, номер телефона, школа, фотографии) без его согласия;

Публикация или угроза публикации интимных фотографий или видео без разрешения (например, из раздевалок);

Публикация оскорбительных комментариев, сообщений, мемов;

Унизительные прозвища, оскорбления на основе внешности, национальности, религии;

Публичное высмеивание, унижение перед другими;

Исключение из онлайн-групп, чатов, игровых сообществ;

Игнорирование сообщений и обращений;

Создание групп "против" конкретного ребенка;

Публикация ложных сведений о ребенке, распространение слухов;

Постоянное наблюдение за онлайн-активностью ребенка, отслеживание его местоположения;

Навязчивые сообщения, звонки;

Угрозы физической расправой, насилием, причинением вреда близким;

Разжигание ненависти и дискриминации по различным признакам (раса, национальность, пол, успеваемость, социальный статус семьи).

Как понять, что ребенок стал жертвой буллинга?

К сожалению, дети часто скрывают факт кибербуллинга из-за стыда, страха или нежелания беспокоить родителей. Особенно это касается семей, где родственники "демонизируют" интернет и гаджеты в целом. Поэтому важно быть внимательным к изменениям в поведении ребенка, которые могут быть "симптомами" того, что он подвергается травле в сети, подчеркивает самарский психолог.

Основные признаки, на которые стоит обратить внимание, - ухудшение настроения и повышенная раздражительность. Ребенок может стать более грустным, плаксивым, замкнутым, легко выходить из себя, злиться без видимой причины. Он может проявлять признаки беспокойства, нервно теребить руки, грызть ногти, избегать социальных контактов, стать более неуверенным в себе, чаще критиковать себя, избегать новых дел и встреч.

« Т р у д н о с т и с з а с ы п а н и е м , б е с п о к о й н ы й с о н , ч а с т ы е п р о б у ж д е н и я , к о ш м а р ы м о г у т б ы т ь п р и з н а к а м и с и л ь н о г о с т р е с с а , в ы з в а н н о г о т р а в л е й . П о т е р я а п п е т и т а и л и , н а о б о р о т , п е р е е д а н и е м о г у т б ы т ь п р и з н а к о м э м о ц и о н а л ь н о г о р а с с т р о й с т в а . У ч а щ е н н ы е г о л о в н ы е б о л и , б о л и в ж и в о т е , ф и з и ч е с к и е с и м п т о м ы м о г у т б ы т ь п р о я в л е н и е м с т р е с с а и т р е в о ж н о с т и . Р е б е н о к м о ж е т р е з к о о т к а з ы в а т ь с я п о к а з ы в а т ь с в о й т е л е ф о н и л и к о м п ь ю т е р , н е х о ч е т о б с у ж д а т ь с в о ю а к т и в н о с т ь в с е т и . К а к р е з к о е у в е л и ч е н и е в р е м е н и о н л а й н , т а к и п о л н о е и з б е г а н и е и н т е р н е т а м о г у т б ы т ь п р и з н а к о м п р о б л е м . Р е б е н о к м о ж е т п р я т а т ь э к р а н т е л е ф о н а , к о г д а в ы п о д х о д и т е , б ы с т р о з а к р ы в а т ь в к л а д к и и л и в ы к л ю ч а т ь к о м п ь ю т е р , к о г д а в ы в х о д и т е в к о м н а т у . У д а л е н и е с о о б щ е н и й и л и и с т о р и и б р а у з е р а » , — р а с с к а з ы в а е т э к с п е р т .

Появление новых аккаунтов в соцсетях, о которых он не рассказывает, тоже должно насторожить. Это может быть попытка скрыть свою активность от родителей. Чадо может потерять интерес к хобби и занятиям, которые раньше приносили ему удовольствие, перестать встречаться с друзьями, с которыми раньше проводил время, или становиться более отстраненным от окружающих. Также снижение успеваемости, пропуски занятий, отказ ходить в школу могут быть связаны с травлей, подчеркивает специалист.

« Ч т о б ы з а м е т и т ь н е п о с р е д с т в е н н ы е п р и з н а к и к и б е р б у л л и н г а — о с к о р б и т е л ь н ы е с о о б щ е н и я и л и п у б л и к а ц и и в с е т и , — н е о б х о д и м о б ы т ь о ч е н ь в н и м а т е л ь н ы м и у ч а с т в о в а т ь в ж и з н и р е б е н к а . И н е и г н о р и р о в а т ь , е с л и о н с а м п р и х о д и т с о с в о и м и п р о б л е м а м и » , — а к ц е н т и р у е т в н и м а н и е Е л е н а М а з а н к и н а .

«Некоторые дети более уязвимы для кибербуллинга, чем другие»

Любой ребенок может стать жертвой "сетевого агрессора", независимо от его особенностей и социального статуса. Но некоторые дети более уязвимы для кибербуллинга, чем другие, отмечает психолог. Риск возрастает из-за сочетания личностных особенностей, социальной атмосферы и других факторов:

« Д е т и с н и з к о й с а м о о ц е н к о й , к о т о р ы е б о л е е ч у в с т в и т е л ь н ы к к р и т и к е и у н и ж е н и я м , с т а н о в я т с я л е г к о й м и ш е н ь ю д л я а г р е с с о р о в . О н и м о г у т б ы т ь б о л е е с к л о н н ы п р и н и м а т ь о с к о р б л е н и я б л и з к о к с е р д ц у и н е с м о г у т э ф ф е к т и в н о з а щ и т и т ь с е б я . Т а к ж е э т о м о г у т б ы т ь д е т и , к о т о р ы е в ы д е л я ю т с я п о в н е ш н о с т и , с т и л ю о д е ж д ы , и н т е р е с а м , н а ц и о н а л ь н о с т и , р е л и г и и . Л ю б ы е о т л и ч и я м о г у т с т а т ь п о в о д о м д л я т р а в л и . Р е б я т а , к о т о р ы е б о я т с я о с у ж д е н и я и м н е н и я о к р у ж а ю щ и х , м о г у т и з о в с е х с и л п ы т а т ь с я п о н р а в и т ь с я д р у г и м , и з б е г а т ь к о н ф л и к т о в и н е п р и в л е к а т ь в н и м а н и я , ч т о д е л а е т и х б о л е е у я з в и м ы м и к м а н и п у л я ц и я м и т р а в л е » .

Предотвращение и профилактика кибербуллинга - это комплексная задача, требующая совместных усилий родителей, педагогов, самих детей и разработчиков социальных сетей и онлайн-платформ. Нет одной "волшебной палочки", но существует ряд эффективных рекомендаций, которые можно применять на разных уровнях, отмечает Елена Мазанкина.

Как помочь своему ребенку

Психолог советует начать открытый и доверительный разговор. Не обвинять ребенка, а создать атмосферу, в которой он почувствует себя в безопасности. Важно проявить терпение и поддержку, без осуждения:

« О н м о ж е т н е з а х о т е т ь с р а з у г о в о р и т ь н а э т у т е м у . Д а й т е р е б е н к у п о н я т ь , ч т о в ы н а е г о с т о р о н е и г о т о в ы п о м о ч ь , и д о ж д а т ь с я м о м е н т а , к о г д а о н б у д е т г о т о в р е ш а т ь э т у с и т у а ц и ю . Н е л ь з я о б е с ц е н и в а т ь п р о б л е м у . Н е г о в о р и т е , ч т о э т о " е р у н д а " и " с т о б о й н и ч е г о н е с л у ч и т с я " . Э т о о ч е н ь в а ж н о д л я р е б е н к а . И н е п е р е к л а д ы в а й т е п р о б л е м у н а " и н т е р н е т " и к о л и ч е с т в о в р е м е н и , п р о в е д е н н о г о т а м . В с о в р е м е н н о м м и р е ц и ф р о в а я с е т ь я в л я е т с я н е о т ъ е м л е м о й ч а с т ь ю ж и з н и ч е л о в е к а , о т к о т о р о й н е в о з м о ж н о и з о л и р о в а т ь с я . Н е з а б и р а й т е г а д ж е т ы — э т о м о ж е т п р и в е с т и к т о м у , ч т о р е б е н о к п р о с т о п е р е с т а н е т с в а м и д е л и т ь с я » .

Необходимо интересоваться его онлайн-активностью, но без чрезмерного давления. Мониторинг активности ребенка в сети - это не всевидящее око, а способ быть в курсе его дел. Важно установить разумные рамки, обсудив это с ним, объяснив необходимость контроля. Например, можно использовать специальные приложения или функции на сервисах - "Родительский контроль", а вот тайком подслушивать разговоры чада не стоит.

Также важно понимать, какие социальные сети и приложения использует ребенок, какие там правила и возможности. Нужно быть в курсе трендов и новых угроз в интернете, говорит эксперт.

Чтобы помочь своему чаду, следует обсудить и меры безопасности в интернете. Напомнить о правилах поведения в сети. Он должен знать, как реагировать на кибербуллинг: не отвечать на оскорбления, сохранять доказательства, блокировать обидчика, обращаться за помощью ко взрослым.

Среди превентивных рекомендаций: нельзя не делиться личной информацией, отвечать на оскорбительные сообщения, принимать запросы в друзья от незнакомцев, публиковать компрометирующие фотографии и видео. Важно донести школьнику, что кибербуллинг - серьезное преступление, которое имеет последствия для его инициатора.

« Е с л и в ы н е з н а е т е , к а к о б ъ я с н и т ь р е б е н к у п р а в и л а п о в е д е н и я в с е т и , о б р а т и т е с ь к п с и х о л о г у , — р е к о м е н д у е т э к с п е р т . — П р е д о т в р а щ е н и е к и б е р б у л л и н г а — э т о д л и т е л ь н ы й и м н о г о г р а н н ы й п р о ц е с с , т р е б у ю щ и й а к т и в н о г о у ч а с т и я в с е х с т о р о н . Т о л ь к о к о м п л е к с н ы й п о д х о д , в к л ю ч а ю щ и й п р о с в е щ е н и е , п р о ф и л а к т и к у и ж е с т к и е м е р ы р е а г и р о в а н и я , м о ж е т с д е л а т ь и н т е р н е т б о л е е б е з о п а с н ы м д л я д е т е й » .

«Каждый третий пользователь становился жертвой травли в сети»

Специалисты социальной сети VK провели исследование, посвященное влиянию кибербуллинга на эмоциональное состояние пользователей. В нем приняли участие порядка 2000 человек. Оказалось, что каждая третья жертва (33 %) столкнулась с агрессией в интернете. После таких инцидентов люди часто испытывали раздражение и гнев (58 %), обиду (51 %), угнетенность (38 %), тревожность и страх (33 %), а также ощущали себя беспомощными (33 %) и растерянными (28 %). Около 70 % пострадавших также отмечали физические симптомы, такие как бессонница и головные боли.

При этом лишь небольшая часть обратилась за поддержкой: 36 % предпочли остаться с проблемой наедине, 34 % искали помощи у друзей, столько же - у родных, 17 % консультировались с психологом, 17 % написали жалобу в службу поддержки ресурса, а 12 % поделились своим опытом в социальных сетях.

Наиболее частым видом агрессии в интернете оказался троллинг, который затронул 65 % участников исследования. Почти половина (48 %) сообщили о случаях разжигания ненависти против них, 43 % столкнулись с распространением клеветнических сведений, а 22 % подверглись киберсталкингу - навязчивому вниманию и преследованию в сети.

При этом многие пользователи, считающие, что они не сталкивались с этим явлением, все-таки испытали его различные формы, включая грубую критику в комментариях, исключение из групповых чатов, разглашение личной информации и другие виды травли.

Исследование показало, что опыт кибербуллинга оказывает влияние на поведение не только в интернете, но и в реальной жизни. Более 40 % жертв заблокировали своих обидчиков и изменили настройки приватности, 38 % полностью прекратили общение с участниками травли, 32 % стали реже делиться личными данными с малознакомыми людьми, а 31 % сократили количество новых знакомств. 45 % признали снижение доверия к людям, а 30 % начали относиться к себе более критично.

Наблюдатели тоже подвержены негативным эмоциям: 52 % чувствуют раздражение и злость при виде травли в интернете, а 36 % ощущают свою беспомощность. Тем не менее 55 % из них утверждают, что иногда помогают жертвам, тогда как те, кто этого не делает, объясняют свое решение нежеланием вмешиваться в чужие дела (36 %) или отсутствием понимания, как оказать поддержку незнакомцам (41 %).

Анализ показал, что наиболее уязвимая группа пользователей - люди в возрасте от 12 до 21 года.

Представители известной соцсети отмечают, что проводят просветительские и информационные акции (12+), направленные на профилактику кибербуллинга.

Что говорит закон

Правовое регулирование вопросов безопасности в интернете - важный аспект профилактики онлайн-преступлений. В ГУ МВД России по Самарской области sovainfo.ru рассказали, что, согласно самому широкому определению, кибербуллинг - это систематически повторяющееся преднамеренное агрессивное поведение (травля, издевательства, оскорбления, запугивание, хулиганство), происходящее в интернете.

Поведение подростков, участвующих в буллинге и кибербуллинге, обсуждают на заседаниях Совета профилактики в образовательных заведениях, где они учатся. На этих встречах присутствуют родители (законные представители), сотрудники отделов по делам несовершеннолетних полиции, а также другие заинтересованные органы и субъекты системы профилактики беспризорности и правонарушений среди подростков.

После этого ученика могут поставить на внутренний школьный учет. Российское законодательство не дает четкого определения понятию "буллинг", однако действия, которые составляют его суть, могут подпадать под некоторые статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Например, это статьи 5.61 ("Оскорбление"), 5.61.1 ("Клевета") и 20.1 ("Мелкое хулиганство"). За совершение подобных нарушений составляется протокол об административном правонарушении.

Согласно статье 2.3 КоАП РФ, лица, достигшие 16-летнего возраста, подлежат административной ответственности. Если подросток младше 16 лет, то протокол и материалы проверки передаются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия соответствующих воспитательных мер согласно Федеральному закону от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних".

Когда вина подростка установлена, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних принимают решение о необходимости проведения с ним индивидуальной профилактической работы. Если выясняется, что поведение чада связано с невыполнением родительских обязанностей по его воспитанию, сотрудники подразделения могут рассмотреть вопрос о привлечении родителей (законных представителей) к административной ответственности.

Полицейские отмечают, что важно научить ребенка сообщать родителям обо всех угрозах или опасениях, связанных с интернетом:

« О б ъ я с н и т е е м у , ч т о н е д о п у с т и м о и с п о л ь з о в а т ь с е т ь д л я х у л и г а н с т в а , р а с п р о с т р а н е н и я с л у х о в и у г р о з в а д р е с д р у г и х л ю д е й . Э т о н а р у ш а е т н е т о л ь к о н о р м ы м о р а л и , н о и з а к о н ы . Е с л и в ы о б н а р у ж и в а е т е п р и з н а к и б у л л и н г а в п е р е п и с к а х и л и с о ц с е т я х п о д р о с т к а , з а ф и к с и р у й т е э т и ф а к т ы с п о м о щ ь ю с к р и н ш о т о в ( ф о т о г р а ф и й ) э к р а н а м о б и л ь н о г о у с т р о й с т в а и л и д р у г и х с р е д с т в , ч т о б ы з а т е м п е р е д а т ь э т у и н ф о р м а ц и ю п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м о р г а н а м » .

Взять под защиту

В 2021 году в России был создан Альянс по защите детей в цифровой среде. Своей миссией организаторы выбрали развивать безопасное интернет-пространство, в котором ребята, независимо от возраста и места проживания, могут общаться, дружить, учиться, развиваться и отдыхать.

В него уже вступили девять крупных технологических, цифровых и медиакомпаний страны. Они подписали соответствующую хартию и обязуются выполнять взятые на себя обязательства, в том числе принимать решения для усиленной защиты от нежелательной информации, искать и удалять противоправные материалы, выстраивать диалог с государственными и международными организациями, создавать и продвигать контент с позитивными ценностями, предоставлять условия для безопасного развития и общения, а также повышать цифровую грамотность детей и их родителей.

Внимание! Данная статья содержит информацию о проблеме кибербуллинга и способах ее предотвращения, предназначенную для родителей, педагогов и подростков старше 12 лет. Материал носит информационно-образовательный характер.