Педагоги оценили изменения порядка проведения ОГЭ

Ситуация, в которой выбравшие рабочие специальности ученики сдают два экзамена, а продолжающие обучение — четыре, некорректна.

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Создавать такое «неравенство» недопустимо. Подходы в образовании должны быть едины для всех. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский.

« В т о р о й х о д , к о т о р ы й н а р я д у с у п р о щ е н и е м у х о д а в к о л л е д ж , — э т о у с л о ж н е н и е п е р е х о д а в 1 0 к л а с с . Т о е с т ь в с е , к т о х о ч е т у й т и в к о л л е д ж — в о т в а м д в а э к з а м е н а , н и ч е г о п р о щ е . А т е , к т о з а х о т я т д а л ь ш е у ч и т ь с я , — и м ч е т ы р е э к з а м е н а н а д о с д а в а т ь , т о е с т ь э т о с л о ж н е е н а м н о г о . И в э т о м к а к б ы в о т э т о т п е р е к о с . М а л о т о г о ч т о э т о с п р о ф е с с и о н а л ь н о й т о ч к и з р е н и я н е о ч е н ь г р а м о т н о , н о я д у м а ю , ч т о э т о с с о ц и а л ь н о й т о ч к и з р е н и я н е о ч е н ь к о р р е к т н о . П о т о м у ч т о у н а с , в о б щ е м - т о , е д и н ы е п о д х о д ы к о в с е м . И с о з д а в а т ь т а к о е н е р а в е н с т в о , м н е к а ж е т с я , э т о с с о ц и а л ь н о й т о ч к и з р е н и я н е о ч е н ь х о р о ш о » .

Ранее в Госдуме поддержали проект об эксперименте по изменению порядка ОГЭ. Речь идёт о сдаче экзаменов по русскому языку и математике в пяти регионах. Об этом сказано на сайте нижней палаты парламента.

В свою очередь вице-спикер Виктория Абрамченко сообщила, что депутаты от фракции «Единая Россия» поддержат в первом чтении этот законопроект. Аналогичным образом поступят представители фракций «Новые люди» и ЛДПР.