Педагоги оценили изменения порядка проведения ОГЭ

Педагоги сочли изменение порядка ОГЭ угрозой равноправию школьников
Ситуация, в которой выбравшие рабочие специальности ученики сдают два экзамена, а продолжающие обучение — четыре, некорректна.
Создавать такое «неравенство» недопустимо. Подходы в образовании должны быть едины для всех. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский.
«Второй ход, который наряду с упрощением ухода в колледж, — это усложнение перехода в 10 класс. То есть все, кто хочет уйти в колледж — вот вам два экзамена, ничего проще. А те, кто захотят дальше учиться, — им четыре экзамена надо сдавать, то есть это сложнее намного. И в этом как бы вот этот перекос. Мало того что это с профессиональной точки зрения не очень грамотно, но я думаю, что это с социальной точки зрения не очень корректно. Потому что у нас, в общем-то, единые подходы ко всем. И создавать такое неравенство, мне кажется, это с социальной точки зрения не очень хорошо».
Ранее в Госдуме поддержали проект об эксперименте по изменению порядка ОГЭ. Речь идёт о сдаче экзаменов по русскому языку и математике в пяти регионах. Об этом сказано на сайте нижней палаты парламента.
В свою очередь вице-спикер Виктория Абрамченко сообщила, что депутаты от фракции «Единая Россия» поддержат в первом чтении этот законопроект. Аналогичным образом поступят представители фракций «Новые люди» и ЛДПР.