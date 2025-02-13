Барометрический удар добрался и до российских детей. Последние дни резко выросло число обращений родителей к педиатрам с жалобами на странное поведение малышей. У них наблюдаются бессонница, снижение аппетита, отсутствие интереса даже к мультикам, а также беспочвенные истерики. «Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога Александра Евдокимова, как помочь детям пережить скачки атмосферного давления.

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Как помочь ребенку

По его словам, атмосферное давление сказывается на детях максимально сильно, поэтому в эти дни важно:

больше гулять с ребенком на свежем воздухе;давать ему обильное питье;не перекармливать, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт.

« У д е т е й д о д в у х л е т е щ е н е з а р о с л и к о с т и ч е р е п а и н е з а к р ы л и с ь р о д н и ч к и , и х к о с т и д о с т а т о ч н о м я г к и е , п о э т о м у в э т о м в о з р а с т е д е т и о с о б е н н о ч у в с т в и т е л ь н ы к с к а ч к а м а т м о с ф е р н о г о д а в л е н и я » , — о б ъ я с н и л в р а ч .

Напряженное состояние ребенка можно облегчить с помощью массажа, предложил ортопед.

« С д е л а й т е м а л ы ш у л е г к и й м а с с а ж ш е и , в в и д е л е г к и х п о г л а ж и в а н и й . П е р е д с н о м , ч т о б ы р е б е н о к л у ч ш е с п а л , м о ж н о с д е л а т ь е м у в а н н о ч к у д л я н о г , п о м а с с и р о в а т ь н о ж к и и с т о п ы , — п о с о в е т о в а л Евдокимов. — Это помогает перераспределить кровь в организме и лучше приспособиться к высокому атмосферному давлению».

Чего ни в коем случае нельзя делать

Грудным детям ни в коем случае нельзя перегреваться, поэтому не стоит надевать на них сдавливающую одежду, предупредил врач:

« О д е ж д а н е д о л ж н а с д а в л и в а т ь к о н е ч н о с т и р е б е н к а , е м у н е д о л ж н о б ы т ь ж а р к о , и н а ч е с а м о ч у в с т в и е м а л ы ш а с т а н е т е щ е х у ж е . Л у ч ш е о т к а з а т ь с я о т п л о т н ы х к о м б и н е з о н о в и ш а п о ч е к . Н у ж н о о д е в а т ь д е т е й п о п о г о д е » .

Помимо этого, в период воздействия барометрического удара не стоит надолго давать ребенку использовать гаджеты, подчеркнул невролог.

« Л ю б ы е п л о т н ы е и н ф о р м а ц и о н н ы е п о т о к и , т а к и е к а к и г р ы н а п л а н ш е т а х и л и п р о с м о т р м у л ь т ф и л ь м о в , в ы з ы в а ю т у д е т е й с и л ь н ы е э м о ц и и и с п о с о б с т в у ю т н а п р я ж е н и ю н е р в н о й с и с т е м ы . А т м о с ф е р н о е д а в л е н и е и т а к п о в л и я е т н а с о с у д ы в г о л о в н о м м о з г е , а н е д о з и р о в а н н а я н а г р у з к а с е н с о р о в у с у г у б и т э т о с о с т о я н и е » , — п р е д о с т е р е г с о б е с е д н и к « В М » .

Также откажитесь от качелей и каруселей. Лучше погулять с ребенком и поиграть в развивающие игры, добавил врач.

Барометрический удар негативно влияет и на детей школьного возраста, так как их нервная система недостаточно развита, заметил специалист. Поэтому они могут чувствовать себя плохо, у них появляются слабость и носовые кровотечения.

« П о э т о м у в э т и д н и н е н у ж н о н а з н а ч а т ь э к з а м е н ы и з а ч е т ы в ш к о л а х . Д е т и б у д у т и с п ы т ы в а т ь л и ш н и й с т р е с с , к о т о р ы й у с и л и т с я с к а ч к а м и а т м о с ф е р н о г о д а в л е н и я и м о ж е т о ч е н ь с и л ь н о п о в л и я т ь н а и х з д о р о в ь е . Э т о м о ж е т з а к о н ч и т ь с я п е ч а л ь н о » , — з а к л ю ч и л Евдокимов.

Невролог также рассказал «ВМ», как барометрический удар влияет на взрослых и пожилых людей и можно ли от него защититься. По его словам, атмосферное давление очень резко меняется, и организм человека не способен перестроиться и адаптироваться к этим изменениям. Это негативно отражается и на здоровых людях, и на тех, у кого есть хронические заболевания, особенно на пожилых. Во время барометрического удара в организме активизируются все хронические воспалительные очаги.