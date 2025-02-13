Барометрический удар: как помочь детям пережить скачки атмосферного давления
Барометрический удар добрался и до российских детей. Последние дни резко выросло число обращений родителей к педиатрам с жалобами на странное поведение малышей. У них наблюдаются бессонница, снижение аппетита, отсутствие интереса даже к мультикам, а также беспочвенные истерики. «Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога Александра Евдокимова, как помочь детям пережить скачки атмосферного давления.
Как помочь ребенку
По его словам, атмосферное давление сказывается на детях максимально сильно, поэтому в эти дни важно:
больше гулять с ребенком на свежем воздухе;давать ему обильное питье;не перекармливать, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт.
«У детей до двух лет еще не заросли кости черепа и не закрылись роднички, их кости достаточно мягкие, поэтому в этом возрасте дети особенно чувствительны к скачкам атмосферного давления», — объяснил врач.
Напряженное состояние ребенка можно облегчить с помощью массажа, предложил ортопед.
«Сделайте малышу легкий массаж шеи, в виде легких поглаживаний. Перед сном, чтобы ребенок лучше спал, можно сделать ему ванночку для ног, помассировать ножки и стопы, — посоветовал Евдокимов. — Это помогает перераспределить кровь в организме и лучше приспособиться к высокому атмосферному давлению».
Чего ни в коем случае нельзя делать
Грудным детям ни в коем случае нельзя перегреваться, поэтому не стоит надевать на них сдавливающую одежду, предупредил врач:
«Одежда не должна сдавливать конечности ребенка, ему не должно быть жарко, иначе самочувствие малыша станет еще хуже. Лучше отказаться от плотных комбинезонов и шапочек. Нужно одевать детей по погоде».
Помимо этого, в период воздействия барометрического удара не стоит надолго давать ребенку использовать гаджеты, подчеркнул невролог.
«Любые плотные информационные потоки, такие как игры на планшетах или просмотр мультфильмов, вызывают у детей сильные эмоции и способствуют напряжению нервной системы. Атмосферное давление и так повлияет на сосуды в головном мозге, а недозированная нагрузка сенсоров усугубит это состояние», — предостерег собеседник «ВМ».
Также откажитесь от качелей и каруселей. Лучше погулять с ребенком и поиграть в развивающие игры, добавил врач.
Барометрический удар негативно влияет и на детей школьного возраста, так как их нервная система недостаточно развита, заметил специалист. Поэтому они могут чувствовать себя плохо, у них появляются слабость и носовые кровотечения.
«Поэтому в эти дни не нужно назначать экзамены и зачеты в школах. Дети будут испытывать лишний стресс, который усилится скачками атмосферного давления и может очень сильно повлиять на их здоровье. Это может закончиться печально», — заключил Евдокимов.
Невролог также рассказал «ВМ», как барометрический удар влияет на взрослых и пожилых людей и можно ли от него защититься. По его словам, атмосферное давление очень резко меняется, и организм человека не способен перестроиться и адаптироваться к этим изменениям. Это негативно отражается и на здоровых людях, и на тех, у кого есть хронические заболевания, особенно на пожилых. Во время барометрического удара в организме активизируются все хронические воспалительные очаги.