Психолог рассказала, как сообщить ребенку о разводе

Психолог Агеева рассказала, как сообщить ребёнку о разводе
Психолог Алина Агеева рассказала, как сообщить ребёнку о разводе.
«Развод родителей — один из самых сильных стрессов для ребёнка. Он не понимает, почему привычный мир рушится, не может повлиять на ситуацию и часто испытывает страх, вину, злость», — заявила она в беседе с nashgorod.ru.
По её словам, не стоит говорить об этом наспех или в момент сильных эмоций. У ребёнка должна быть возможность задать вопросы и выразить чувства.
Как считает Агеева, объяснить ситуацию нужно спокойно и без обвинений, лучше — вдвоём.
Также важно рассказать, что изменится, а что останется прежним в жизни ребёнка, отметила эксперт.
«Дети чувствуют себя безопаснее, когда знают, чего ожидать. Чёткие договорённости вроде «Ты будешь жить с мамой, а с папой видеться каждые выходные» помогут снизить тревожность», — считает она.
Ранее психолог Центра содействия семейному воспитанию «Алые паруса» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Наталья Вельдяскина заявила, что родителям нужно адекватно принимать взросление детей.