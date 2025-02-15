Психолог Агеева рассказала, как сообщить ребёнку о разводе

Психолог Алина Агеева рассказала, как сообщить ребёнку о разводе.

Психолог рассказала, как сообщить ребенку о разводе
© РИА Новости
«Развод родителей один из самых сильных стрессов для ребёнка. Он не понимает, почему привычный мир рушится, не может повлиять на ситуацию и часто испытывает страх, вину, злость», заявила она в беседе с nashgorod.ru.

По её словам, не стоит говорить об этом наспех или в момент сильных эмоций. У ребёнка должна быть возможность задать вопросы и выразить чувства.

Как считает Агеева, объяснить ситуацию нужно спокойно и без обвинений, лучше — вдвоём.

Также важно рассказать, что изменится, а что останется прежним в жизни ребёнка, отметила эксперт.

«Дети чувствуют себя безопаснее, когда знают, чего ожидать. Чёткие договорённости вроде «Ты будешь жить с мамой, а с папой видеться каждые выходные» помогут снизить тревожность», считает она.

Ранее психолог Центра содействия семейному воспитанию «Алые паруса» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Наталья Вельдяскина заявила, что родителям нужно адекватно принимать взросление детей.

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