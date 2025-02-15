Психолог рассказала, как сообщить ребенку о разводе

Психолог Алина Агеева рассказала, как сообщить ребёнку о разводе.

« Р а з в о д р о д и т е л е й — о д и н и з с а м ы х с и л ь н ы х с т р е с с о в д л я р е б ё н к а . О н н е п о н и м а е т , п о ч е м у п р и в ы ч н ы й м и р р у ш и т с я , н е м о ж е т п о в л и я т ь н а с и т у а ц и ю и ч а с т о и с п ы т ы в а е т с т р а х , в и н у , з л о с т ь » , — з а я в и л а о н а в б е с е д е с nashgorod.ru.

По её словам, не стоит говорить об этом наспех или в момент сильных эмоций. У ребёнка должна быть возможность задать вопросы и выразить чувства.

Как считает Агеева, объяснить ситуацию нужно спокойно и без обвинений, лучше — вдвоём.

Также важно рассказать, что изменится, а что останется прежним в жизни ребёнка, отметила эксперт.

« Д е т и ч у в с т в у ю т с е б я б е з о п а с н е е , к о г д а з н а ю т , ч е г о о ж и д а т ь . Ч ё т к и е д о г о в о р ё н н о с т и в р о д е « Т ы б у д е ш ь ж и т ь с м а м о й , а с п а п о й в и д е т ь с я к а ж д ы е в ы х о д н ы е » п о м о г у т с н и з и т ь т р е в о ж н о с т ь » , — с ч и т а е т о н а .

Ранее психолог Центра содействия семейному воспитанию «Алые паруса» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Наталья Вельдяскина заявила, что родителям нужно адекватно принимать взросление детей.