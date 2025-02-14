Стало известно, сколько россиян поддерживают закон о профилактике буллинга

Порядка 82% опрошенных россиян поддерживают законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.
"8 из 10 россиян поддерживают инициативу депутатов, среди родителей школьников - 7 из 10. Те, кто думает иначе, считают, что вопрос может быть решен без привлечения государственных органов", - говорится в итогах исследования сервиса.
Каждый четвертый опрошенный родитель (25%) сообщил, что его ребенку приходилось сталкиваться с травлей со стороны одноклассников.
Кроме того, 38% респондентов отметили, что во время учебы в школе они сталкивались с травлей со стороны одноклассников. О буллинге в школьные годы вспомнил каждый четвертый респондент в возрасте от 45 лет (23%), а среди тех, кто моложе 35 лет, - почти каждый второй (47%).
Ранее председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев сообщал, что законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю для детей и молодежи внесут на рассмотрение Госдумы в начале 2025 года. Законопроектом планируется закрепить само понятие травли. Предлагается обязать школы направлять информацию о случаях буллинга в полицию и в комиссию по делам несовершеннолетних.
Опрос был проведен во всех округах России с 10 по 13 февраля среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет и 500 родителей детей школьного возраста.