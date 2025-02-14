Стало известно, сколько россиян поддерживают закон о профилактике буллинга

Порядка 82% опрошенных россиян поддерживают законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

" 8 и з 1 0 р о с с и я н п о д д е р ж и в а ю т и н и ц и а т и в у д е п у т а т о в , с р е д и р о д и т е л е й ш к о л ь н и к о в - 7 и з 1 0 . Т е , к т о д у м а е т и н а ч е , с ч и т а ю т , ч т о в о п р о с м о ж е т б ы т ь р е ш е н б е з п р и в л е ч е н и я г о с у д а р с т в е н н ы х о р г а н о в " , - г о в о р и т с я в и т о г а х и с с л е д о в а н и я с е р в и с а .

Каждый четвертый опрошенный родитель (25%) сообщил, что его ребенку приходилось сталкиваться с травлей со стороны одноклассников.

Кроме того, 38% респондентов отметили, что во время учебы в школе они сталкивались с травлей со стороны одноклассников. О буллинге в школьные годы вспомнил каждый четвертый респондент в возрасте от 45 лет (23%), а среди тех, кто моложе 35 лет, - почти каждый второй (47%).

Ранее председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев сообщал, что законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю для детей и молодежи внесут на рассмотрение Госдумы в начале 2025 года. Законопроектом планируется закрепить само понятие травли. Предлагается обязать школы направлять информацию о случаях буллинга в полицию и в комиссию по делам несовершеннолетних.

Опрос был проведен во всех округах России с 10 по 13 февраля среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет и 500 родителей детей школьного возраста.