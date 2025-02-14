Более 40% жителей России не хотят делить наследство поровну между детьми

По данным исследования группы «Ренессанс Страхование», каждый второй россиянин хотя бы раз задумывался о возможности оставить наследство для своей семьи или близких. В опросе, проведенном среди более 1,4 тыс. жителей крупных городов России старше 18 лет, 40% респондентов признались, что серьезно изучали вопрос передачи своего имущества после смерти.

© runews24.ru

Основными кандидатами на наследство россияне называют детей — 39% опрошенных. Братьев и сестер рассматривают 15%, супругов — 11%, родителей и близких друзей — 9%. Дальним родственникам достается лишь 3% голосов.

Что касается распределения наследства между детьми, то более половины респондентов считают, что доля должна делиться поровну. Однако почти половина — 46% — имеют другое мнение. 39% опрошенных полагают, что преимущество следует отдать тому ребенку, который больше всего нуждается, а 7% считают, что важны более тесные отношения с наследодателем.

Согласно действующему Гражданскому кодексу РФ, дети, супруги и родители составляют первую очередь наследников и имеют равные права на наследство. Вторая очередь включает братьев, сестер, дедушек и бабушек, третья — дядей и тетей, а четвертая — прадедов и прабабушек. Кроме того, право на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, супруги и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы.

Что касается того, что россияне предпочли бы оставить в наследство, то чаще всего упоминаются недвижимость — квартиру (22%) и загородный дом или дачу (15%). 18% респондентов указали деньги, 14% — автомобили. Менее востребованными вариантами являются фамильные драгоценности (8%), ценные бумаги (6%) и семейный бизнес (3%), сообщает РБК.

Ранее в РФ с 5 февраля изменились правила выдачи свидетельства о наследстве. Также в Москве открыли дело о наследстве Александра Маслякова.