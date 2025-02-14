Стоматолог подсказал, когда нужно вести ребенка к ортодонту

Стоматолог посоветовал водить к ортодонту детей с 5 лет
В подростковом возрасте коррекция ширины челюсти затруднительна.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Андрей Опарин.
«Лучше раньше начинать, потому что мы можем работать именно с размером челюстей. Очень многих пациентов родители приводят в возрасте 12-13 лет. Здесь уже швы чаще всего срослись, если мы говорим даже про нёбный шов. Работать с шириной верхней челюсти мы не можем. Мы сможем работать уже с позиции зубов. Поэтому золотой стандарт — возраст пяти лет. Скорее всего, вам в этом возрасте делать ничего не будут, если у вас нет никаких выраженных патологий. То есть ребёнка просто начнут смотреть, запишут его статус. Дальше будете приходить раз в год, врач ортодонт просто будет его вести уже до раннего сменного прикуса. Нас не волнует эстетика зубов в этом возрасте, положение зубов. Здесь главное, чтобы правильно формировались челюсти, правильно стояли суставы, всё это гармонично развивалось. Дальше ближе к подростковому возрасту подключается эстетика зубов».
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