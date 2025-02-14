Стоматолог подсказал, когда нужно вести ребенка к ортодонту

В подростковом возрасте коррекция ширины челюсти затруднительна.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Андрей Опарин.

« Л у ч ш е р а н ь ш е н а ч и н а т ь , п о т о м у ч т о м ы м о ж е м р а б о т а т ь и м е н н о с р а з м е р о м ч е л ю с т е й . О ч е н ь м н о г и х п а ц и е н т о в р о д и т е л и п р и в о д я т в в о з р а с т е 1 2 - 1 3 л е т . З д е с ь у ж е ш в ы ч а щ е в с е г о с р о с л и с ь , е с л и м ы г о в о р и м д а ж е п р о н ё б н ы й ш о в . Р а б о т а т ь с ш и р и н о й в е р х н е й ч е л ю с т и м ы н е м о ж е м . М ы с м о ж е м р а б о т а т ь у ж е с п о з и ц и и з у б о в . П о э т о м у з о л о т о й с т а н д а р т — в о з р а с т п я т и л е т . С к о р е е в с е г о , в а м в э т о м в о з р а с т е д е л а т ь н и ч е г о н е б у д у т , е с л и у в а с н е т н и к а к и х в ы р а ж е н н ы х п а т о л о г и й . Т о е с т ь р е б ё н к а п р о с т о н а ч н у т с м о т р е т ь , з а п и ш у т е г о с т а т у с . Д а л ь ш е б у д е т е п р и х о д и т ь р а з в г о д , в р а ч о р т о д о н т п р о с т о б у д е т е г о в е с т и у ж е д о р а н н е г о с м е н н о г о п р и к у с а . Н а с н е в о л н у е т э с т е т и к а з у б о в в э т о м в о з р а с т е , п о л о ж е н и е з у б о в . З д е с ь г л а в н о е , ч т о б ы п р а в и л ь н о ф о р м и р о в а л и с ь ч е л ю с т и , п р а в и л ь н о с т о я л и с у с т а в ы , в с ё э т о г а р м о н и ч н о р а з в и в а л о с ь . Д а л ь ш е б л и ж е к п о д р о с т к о в о м у в о з р а с т у п о д к л ю ч а е т с я э с т е т и к а з у б о в » .

Ранее стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич счёл бессмысленным чистить зубы больше одного раза в день. Однако важно делать это правильно. Остатки пищи на зубах могут стать причиной многих заболеваний.