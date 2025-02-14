Эксперт ответил, почему вузы не готовят компетентных психологов

Большинство из них — теоретики, а не практикующие специалисты.

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Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил кандидат психологических наук, автор книги «Ментальное здоровье от А до Я» Михаил Хорс.

« Д а л е к о н е к а ж д ы й п с и х о л о г к о м п е т е н т е н , и у н а ш е г о п с и х о л о г и ч е с к о г о о б р а з о в а н и я е с т ь п р о б л е м ы . Н а ш и х п с и х о л о г о в у ч а т т е , к т о н и р а з у в ж и з н и н е п р а к т и к о в а л с р е а л ь н ы м ч е л о в е к о м . Н а ш и х п с и х о л о г о в в о с н о в н о м у ч а т п р о ф е с с о р а и д о к т о р а , к о т о р ы е з н а ю т о л ю д я х и з к н и г . 9 5 п р о ц е н т о в п р е п о д а в а т е л е й п о п с и х о л о г и и н е п р а к т и к у ю т . А п о т о м у н а с в ы х о д я т с к р а с н ы м и д и п л о м а м и м а л ь ч и к и и д е в о ч к и . О н и с а м и е щ ё ж и з н и н е з н а ю т , а и х о б у ч а л и л ю д и , к о т о р ы е н е п р а к т и к о в а л и » .

Ранее в «Опоре России» заявили о плохой подготовке кадров в вузах. Работодатели вынуждены два-три года обучать новых сотрудников профессии.