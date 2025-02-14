Эксперт ответил, почему вузы не готовят компетентных психологов

Эксперт указал на некомпетентность преподавателей психологических вузов
Большинство из них — теоретики, а не практикующие специалисты.
Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил кандидат психологических наук, автор книги «Ментальное здоровье от А до Я» Михаил Хорс.
«Далеко не каждый психолог компетентен, и у нашего психологического образования есть проблемы. Наших психологов учат те, кто ни разу в жизни не практиковал с реальным человеком. Наших психологов в основном учат профессора и доктора, которые знают о людях из книг. 95 процентов преподавателей по психологии не практикуют. А потом у нас выходят с красными дипломами мальчики и девочки. Они сами ещё жизни не знают, а их обучали люди, которые не практиковали».
Ранее в «Опоре России» заявили о плохой подготовке кадров в вузах. Работодатели вынуждены два-три года обучать новых сотрудников профессии.