Зуммеры описали свою «комнату мечты»

В современном мире, полном технологий и быстро меняющихся трендов, довольно интересно оглянуться назад и провести параллели между мечтами различных поколений. В чём разница приоритетов зуммеров, миллениалов и нового поколения россиян?

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Эксперт бренда настенных покрытий, исполнительный директор компании VEROL Игорь Бойцанов совместно с RuNews24.ru решили вернуться к детским мечтам и выяснить, как менялись представления о «комнате мечты» у миллениалов, зуммеров и альфа-детей.

По результатам опроса, проведенного среди взрослых, представители поколения миллениалов (1984—2000 годы рождения) чаще всего мечтали о комнатах, оформленных обоями с персонажами мультфильмов.

« К о г д а я б ы л р е б е н к о м , м е ч т а л п о в е с и т ь В и н н и П у х а н а с т е н у . Э т о к а з а л о с ь ч е м - т о н е в е р о я т н ы м , п о т о м у ч т о п р о с т о н е б ы л о т а к и х в о з м о ж н о с т е й » , — в с п о м и н а е т И г о р ь Б о й ц а н о в .

Более современное поколение — зуммеры (2000—2011) — ориентируется на новые технологии и стильные решения. Часто в их мечтах фигурируют игровые приставки, кресла-мешки и яркие стены. Как отмечает эксперт, это поколение хочет ярких впечатлений, и комната — отражение их увлечений и стилей жизни.

С поколением альфа (2011—2025 годы рождения) ситуация иная. Их мечты о комнате радикально отличаются от предыдущих поколений. Они не стремятся к обилию мягких игрушек и телевизоров в каждой комнате.

« М н е с е й ч а с 1 4 , н о д а ж е 7 л е т н а з а д я н е м е ч т а л а о т о м , ч т о б ы в м о е й к о м н а т е б ы л о м н о г о м я г к и х и г р у ш е к . Н а о б о р о т , х о т е л о с ь п р о с т о р а » , — р а с с к а з а л а П о л и н а , 1 4 л е т .

Современные дети активно используют технологии, и их потребности гораздо более специфичны. Десятилетний Михаил мечтает о специальной полке для своих футбольных кубков, а двенадцатилетний Алексей — о черных шторах для улучшения игрового процесса. Все это говорит о том, что идеал детской комнаты теперь включает в себя не только физические предметы, но и функциональное использование пространства и технологий.

Руководитель бренд-лаборатории VEROL Юлия Семёнова подчеркивает важность адаптации к новым требованиям.

« С о з д а в а я д е т с к и е к о л л е к ц и и о б о е в , м ы о р и е н т и р у е м с я н а д а н н ы е и с с л е д о в а н и й : ч т о а к т у а л ь н о , в п р и о р и т е т е у с о в р е м е н н ы х д е т е й и н а ч т о о р и е н т и р у ю т с я р о д и т е л и в с в о е м в ы б о р е » .

Сегодня, в отличие от пяти лет назад, на первый план выходят сочные принты и яркие фоны. С учетом пожеланий нового поколения создаются комнаты с различными зонами для учебы, отдыха и игр.

Понимание различий между поколением миллениалов, зуммеров и альфа-детей поможет не только дизайнерам, но и родителям, которые хотят создать пространство, соответствующее мечтам и потребностям своих детей. Как показывает практика, каждое поколение нуждается в одном: в достойном пространстве для самовыражения и комфорта.