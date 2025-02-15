Зуммеры описали свою «комнату мечты»

«Комната мечты» миллениалов и зуммеров: каким видит счастье поколение Альфа?
В современном мире, полном технологий и быстро меняющихся трендов, довольно интересно оглянуться назад и провести параллели между мечтами различных поколений. В чём разница приоритетов зуммеров, миллениалов и нового поколения россиян?
Эксперт бренда настенных покрытий, исполнительный директор компании VEROL Игорь Бойцанов совместно с RuNews24.ru решили вернуться к детским мечтам и выяснить, как менялись представления о «комнате мечты» у миллениалов, зуммеров и альфа-детей.
По результатам опроса, проведенного среди взрослых, представители поколения миллениалов (1984—2000 годы рождения) чаще всего мечтали о комнатах, оформленных обоями с персонажами мультфильмов.
«Когда я был ребенком, мечтал повесить Винни Пуха на стену. Это казалось чем-то невероятным, потому что просто не было таких возможностей», — вспоминает Игорь Бойцанов.
Более современное поколение — зуммеры (2000—2011) — ориентируется на новые технологии и стильные решения. Часто в их мечтах фигурируют игровые приставки, кресла-мешки и яркие стены. Как отмечает эксперт, это поколение хочет ярких впечатлений, и комната — отражение их увлечений и стилей жизни.
С поколением альфа (2011—2025 годы рождения) ситуация иная. Их мечты о комнате радикально отличаются от предыдущих поколений. Они не стремятся к обилию мягких игрушек и телевизоров в каждой комнате.
«Мне сейчас 14, но даже 7 лет назад я не мечтала о том, чтобы в моей комнате было много мягких игрушек. Наоборот, хотелось простора», — рассказала Полина, 14 лет.
Современные дети активно используют технологии, и их потребности гораздо более специфичны. Десятилетний Михаил мечтает о специальной полке для своих футбольных кубков, а двенадцатилетний Алексей — о черных шторах для улучшения игрового процесса. Все это говорит о том, что идеал детской комнаты теперь включает в себя не только физические предметы, но и функциональное использование пространства и технологий.
Руководитель бренд-лаборатории VEROL Юлия Семёнова подчеркивает важность адаптации к новым требованиям.
«Создавая детские коллекции обоев, мы ориентируемся на данные исследований: что актуально, в приоритете у современных детей и на что ориентируются родители в своем выборе».
Сегодня, в отличие от пяти лет назад, на первый план выходят сочные принты и яркие фоны. С учетом пожеланий нового поколения создаются комнаты с различными зонами для учебы, отдыха и игр.
Понимание различий между поколением миллениалов, зуммеров и альфа-детей поможет не только дизайнерам, но и родителям, которые хотят создать пространство, соответствующее мечтам и потребностям своих детей. Как показывает практика, каждое поколение нуждается в одном: в достойном пространстве для самовыражения и комфорта.