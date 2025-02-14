Они не любят своих детей: кто такие миндальные мамы и чем они опасны
Миндальные мамы транслируют детям нездоровое отношение к еде и неадекватное стремление к худобе. Эксперты связывают это понятие с орторексией — нездоровым стремлением к правильному питанию. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, почему миндальные мамы опасны для своих детей.
Нарциссическая мать
По ее словам, этих женщин можно отнести к типу нарциссических матерей.
Нарциссической матери неважно, что происходит с ребенком. Для нее сам по себе ребенок, как отдельная от нее личность, не интересен. Важнее, какие у ребенка достижения. Миндальная мама не может принять своего ребенка, она не понимает, что он отдельный человек. И главное, чтобы он был здоровым, умным, смышленым, проживал свою собственную жизнь, а мама ему давала поддержку на этом пути, — сказала она.
Эксперт отметила, что у некоторых нарциссических матерей этот комплекс выливается в бесконечные достижения в учебе или в спорте у ребенка. А в случае с миндальными мамами все их интересы сводятся к внешнему виду ребенка.
Такой матери жизненно необходимо дотягивать ребенка до своего идеала, он для нее как-то не такой, недоделанный. Она дотягивает его до своей нормы различными манипуляциями. У миндальных матерей внимание концентрируется на похудении, избавлении от лишнего веса и следовании стандартам красоты. Они поступают так, потому что воспринимают своего ребенка как свою собственность, — сообщила Алексеева.
Ребенок как проект
Есть такое понятие, как «нарциссический расширитель». Для миндальных мам ребенок — это их проект в плохом смысле слова, подчеркнула специалист.
Это не отдельный человек, а то, что она из него лепит и делает своими руками, чтобы в первую очередь восхищались именно ей. Главный девиз миндальных мам: «Мой ребенок — это мой продукт, а его заслуги принадлежат исключительно мне», — говорит собеседница «ВМ».
По ее мнению, ребенку очень тяжело с такой матерью. В лучшем случае в будущем он столкнется с синдромом самозванца, который будет проявляться во всех сферах жизни.
Он будет чувствовать себя недостаточным ни на работе, ни в отношениях, не будет принимать свою внешность, какой бы идеальной она ни была, — сказала она.
Идеал недостижим
Как рассказала психолог, если у ребенка холодная нарциссическая мать, то у него нет ни единого шанса дотянуться до идеала, до той нормы, когда мама скажет ему: «Теперь ты молодец, я тебя принимаю и люблю»:
Обычно дети таких матерей живут в подавляющем чувстве стыда и сами себе не могут объяснить, чему именно они не соответствуют.
Эксперт объяснила, что миндальные мамы зациклены на еде из-за проблем, которые начались у них в подростковом возрасте, и они в нем застряли.
В пубертате максимально важно дозреть до сексуальной привлекательности. Если этого не происходит, то женщины во взрослом возрасте хвастаются количеством любовных связей, готовы носить декольте, мини-юбки, шпильки и красную помаду даже рано утром на работу. Они живут в образе женщины-вамп. Для таких женщин максимально важно соответствовать стандартам красоты, сексуальной привлекательности, — добавила она.
В современном мире есть устойчивый стандарт красоты и стройности тела. Поэтому миндальные мамы считают, что, если они не будут привлекательными, они не будут достойны любви и отношений.
Они выкручивают эти стандарты на максимум для своих детей: «Вот девиз анорексички: хочешь есть — попей водички». И переносят свои комплексы на них, — заключила Алексеева.
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