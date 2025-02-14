Кто такие «миндальные» мамы и чем они опасны

Миндальные мамы транслируют детям нездоровое отношение к еде и неадекватное стремление к худобе. Эксперты связывают это понятие с орторексией — нездоровым стремлением к правильному питанию. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, почему миндальные мамы опасны для своих детей.

Нарциссическая мать

По ее словам, этих женщин можно отнести к типу нарциссических матерей.

Н а р ц и с с и ч е с к о й м а т е р и н е в а ж н о , ч т о п р о и с х о д и т с р е б е н к о м . Д л я н е е с а м п о с е б е р е б е н о к , к а к о т д е л ь н а я о т н е е л и ч н о с т ь , н е и н т е р е с е н . В а ж н е е , к а к и е у р е б е н к а д о с т и ж е н и я . М и н д а л ь н а я м а м а н е м о ж е т п р и н я т ь с в о е г о р е б е н к а , о н а н е п о н и м а е т , ч т о о н о т д е л ь н ы й ч е л о в е к . И г л а в н о е , ч т о б ы о н б ы л з д о р о в ы м , у м н ы м , с м ы ш л е н ы м , п р о ж и в а л с в о ю с о б с т в е н н у ю ж и з н ь , а м а м а е м у д а в а л а п о д д е р ж к у н а э т о м п у т и , — с к а з а л а о н а .

Эксперт отметила, что у некоторых нарциссических матерей этот комплекс выливается в бесконечные достижения в учебе или в спорте у ребенка. А в случае с миндальными мамами все их интересы сводятся к внешнему виду ребенка.

Т а к о й м а т е р и ж и з н е н н о н е о б х о д и м о д о т я г и в а т ь р е б е н к а д о с в о е г о и д е а л а , о н д л я н е е к а к - т о н е т а к о й , н е д о д е л а н н ы й . О н а д о т я г и в а е т е г о д о с в о е й н о р м ы р а з л и ч н ы м и м а н и п у л я ц и я м и . У м и н д а л ь н ы х м а т е р е й в н и м а н и е к о н ц е н т р и р у е т с я н а п о х у д е н и и , и з б а в л е н и и о т л и ш н е г о в е с а и с л е д о в а н и и с т а н д а р т а м к р а с о т ы . О н и п о с т у п а ю т т а к , п о т о м у ч т о в о с п р и н и м а ю т с в о е г о р е б е н к а к а к с в о ю с о б с т в е н н о с т ь , — с о о б щ и л а А л е к с е е в а .

Ребенок как проект

Есть такое понятие, как «нарциссический расширитель». Для миндальных мам ребенок — это их проект в плохом смысле слова, подчеркнула специалист.

Э т о н е о т д е л ь н ы й ч е л о в е к , а т о , ч т о о н а и з н е г о л е п и т и д е л а е т с в о и м и р у к а м и , ч т о б ы в п е р в у ю о ч е р е д ь в о с х и щ а л и с ь и м е н н о е й . Г л а в н ы й д е в и з м и н д а л ь н ы х м а м : « М о й р е б е н о к — э т о м о й п р о д у к т , а е г о з а с л у г и п р и н а д л е ж а т и с к л ю ч и т е л ь н о м н е » , — г о в о р и т с о б е с е д н и ц а « В М » .

По ее мнению, ребенку очень тяжело с такой матерью. В лучшем случае в будущем он столкнется с синдромом самозванца, который будет проявляться во всех сферах жизни.

О н б у д е т ч у в с т в о в а т ь с е б я н е д о с т а т о ч н ы м н и н а р а б о т е , н и в о т н о ш е н и я х , н е б у д е т п р и н и м а т ь с в о ю в н е ш н о с т ь , к а к о й б ы и д е а л ь н о й о н а н и б ы л а , — с к а з а л а о н а .

Идеал недостижим

Как рассказала психолог, если у ребенка холодная нарциссическая мать, то у него нет ни единого шанса дотянуться до идеала, до той нормы, когда мама скажет ему: «Теперь ты молодец, я тебя принимаю и люблю»:

О б ы ч н о д е т и т а к и х м а т е р е й ж и в у т в п о д а в л я ю щ е м ч у в с т в е с т ы д а и с а м и с е б е н е м о г у т о б ъ я с н и т ь , ч е м у и м е н н о о н и н е с о о т в е т с т в у ю т .

Эксперт объяснила, что миндальные мамы зациклены на еде из-за проблем, которые начались у них в подростковом возрасте, и они в нем застряли.

В п у б е р т а т е м а к с и м а л ь н о в а ж н о д о з р е т ь д о с е к с у а л ь н о й п р и в л е к а т е л ь н о с т и . Е с л и э т о г о н е п р о и с х о д и т , т о ж е н щ и н ы в о в з р о с л о м в о з р а с т е х в а с т а ю т с я к о л и ч е с т в о м л ю б о в н ы х с в я з е й , г о т о в ы н о с и т ь д е к о л ь т е , м и н и - ю б к и , ш п и л ь к и и к р а с н у ю п о м а д у д а ж е р а н о у т р о м н а р а б о т у . О н и ж и в у т в о б р а з е ж е н щ и н ы - в а м п . Д л я т а к и х ж е н щ и н м а к с и м а л ь н о в а ж н о с о о т в е т с т в о в а т ь с т а н д а р т а м к р а с о т ы , с е к с у а л ь н о й п р и в л е к а т е л ь н о с т и , — д о б а в и л а о н а .

В современном мире есть устойчивый стандарт красоты и стройности тела. Поэтому миндальные мамы считают, что, если они не будут привлекательными, они не будут достойны любви и отношений.

О н и в ы к р у ч и в а ю т э т и с т а н д а р т ы н а м а к с и м у м д л я с в о и х д е т е й : « В о т д е в и з а н о р е к с и ч к и : х о ч е ш ь е с т ь — п о п е й в о д и ч к и » . И п е р е н о с я т с в о и к о м п л е к с ы н а н и х , — з а к л ю ч и л а А л е к с е е в а .

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