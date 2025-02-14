Ранние признаки беременности: как распознать, что ты в положении

Беременность — это состояние женщины, которое характеризуется значительными изменениями, как внешними, так и внутренними. Принято считать, что о своем «интересном положении» женщина узнает после задержки месячных. Однако некоторые признаки могут проявиться уже спустя несколько дней после зачатия. При этом многие будущие мамы даже не обращают внимания на них и продолжают вести обычный образ жизни. Например, в 98% случаев женщины испытывают усталость, а в 88% — тошноту. Врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог Роза Машаева рассказала WomanHit, какие еще симптомы часто становятся сигналом для проведения теста на беременность.

Ранние признаки беременности: как распознать, что ты в положении
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Самые ранние симптомы беременности до задержки менструации

Вот на какие признаки, по словам нашего эксперта, нужно обратить внимание:

1. Изменения в молочных железах

Через 1–2 недели после зачатия грудь беременной женщины становится чувствительной, появляется ощущение тяжести и нагрубания в молочных железах. Это связано с усилением кровотока и действием прогестерона.

2. Имплантационное кровотечение

У 25% женщин через 6–12 дней после зачатия могут возникнуть скудные мажущие выделения (розовые, бежевые). Они длятся 1–2 дня и отличаются от менструации отсутствием сгустков и спазмов.

3. Эмоциональная неустойчивость

Перепады настроения при беременности от эйфории до тревоги появляются из-за изменений уровней прогестерона и ХГЧ. Эти гормоны влияют на нейромедиаторы, регулирующие эмоции.

4. Усталость и сонливость

Изменение артериального давления, повышенная нагрузка на организм и «успокаивающий» эффект прогестерона приводят к тому, что многие женщины при беременности чувствуют потребность в отдыхе даже после полноценного сна.

5. Тошнота и изменение обоняния

Обостренная реакция на запахи (парфюм, еда) и утренняя тошнота возникают из-за роста ХГЧ. У некоторых появляется отвращение к мясу, кофе или тяга к необычным продуктам (например, к мелу при дефиците железа).

6. Субфебрильная температура и дискомфорт внизу живота

Базальная температура держится на уровне 37–37,5°C из-за действия прогестерона. Легкие тянущие боли связаны с имплантацией плодного яйца и растяжением связочного аппарата матки.

7. Учащенное мочеиспускание

Усиление работы почек и давление растущей матки на мочевой пузырь провоцируют частые позывы в туалет.

Образ жизни при подозрении на беременность

Если все же вы узнали, что ждете ребенка, то для лучшего протекания беременности врач рекомендует изменить образ жизни и забыть на время о некоторых привычках. Вот что советует делать гинеколог:

1. Питание

  • Добавьте в рацион продукты, богатые фолиевой кислотой, которая снижает риск дефектов нервной трубки у плода: шпинат, брокколи, авокадо, чечевицу.
  • Исключите сырую рыбу (суши), не пастеризованные молочные продукты и мясо с кровью — они могут содержать листерии и сальмонеллу.
  • Пейте не менее 1,5–2 л воды в день для профилактики запоров и отеков.

2. Физическая активность

  • Выбирайте безопасные варианты, например, не длительные пешие прогулки.
  • Избегайте упражнений на пресс, прыжки и подъемы тяжести.
  • Важна регулярность: занимайтесь 3–4 раза в неделю по 30–40 минут.

3. Вредные привычки

  • Откажитесь от алкоголя и никотина — они влияют на формирование органов плода. Даже небольшие дозы повышают риск выкидыша и врожденных патологий плода.
  • Ограничьте кофеин — лучше перейдите на кофе без кофеина или не крепкий чай.

4. Эмоциональное здоровье

  • Практикуйте дыхательные техники, медитацию.
  • Обсудите тревоги с партнером или психологом.

Когда обратиться к врачу

Да, беременность — это не болезнь. Но все же лучше наблюдаться у квалифицированного специалиста, который будет наблюдать за состоянием. Первый визит к гинекологу нанесите при положительном тесте на беременность и с первых дней задержки менструации. Это поможет исключить возможные осложнения и внематочную беременность (УЗИ на 5–6 неделе).

Кроме того, немедленно посетите врача, если обнаружите тревожные симптомы:

  • появление боли, чувства тяжести и дискомфорта внизу живота;
  • появление кровянистых выделений различной интенсивности от мажущих до умеренных и более выраженных;
  • - появление головокружения, вплоть до потери сознания.
«Даже при отсутствии симптомов или слабоположительном тесте на беременность, обратитесь к врачу. Помните: прегравидарная подготовка и здоровый образ жизни с первых дней зачатия снижает риски осложнений беременности, а также обеспечивает гармоничное развитие малыша и здоровье мамы. Берегите себя и доверяйте профессионалам!» комментирует гинеколог.
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