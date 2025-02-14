Ранние признаки беременности: как распознать, что ты в положении

Беременность — это состояние женщины, которое характеризуется значительными изменениями, как внешними, так и внутренними. Принято считать, что о своем «интересном положении» женщина узнает после задержки месячных. Однако некоторые признаки могут проявиться уже спустя несколько дней после зачатия. При этом многие будущие мамы даже не обращают внимания на них и продолжают вести обычный образ жизни. Например, в 98% случаев женщины испытывают усталость, а в 88% — тошноту. Врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог Роза Машаева рассказала WomanHit, какие еще симптомы часто становятся сигналом для проведения теста на беременность.

Самые ранние симптомы беременности до задержки менструации

Вот на какие признаки, по словам нашего эксперта, нужно обратить внимание:

1. Изменения в молочных железах

Через 1–2 недели после зачатия грудь беременной женщины становится чувствительной, появляется ощущение тяжести и нагрубания в молочных железах. Это связано с усилением кровотока и действием прогестерона.

2. Имплантационное кровотечение

У 25% женщин через 6–12 дней после зачатия могут возникнуть скудные мажущие выделения (розовые, бежевые). Они длятся 1–2 дня и отличаются от менструации отсутствием сгустков и спазмов.

3. Эмоциональная неустойчивость

Перепады настроения при беременности от эйфории до тревоги появляются из-за изменений уровней прогестерона и ХГЧ. Эти гормоны влияют на нейромедиаторы, регулирующие эмоции.

4. Усталость и сонливость

Изменение артериального давления, повышенная нагрузка на организм и «успокаивающий» эффект прогестерона приводят к тому, что многие женщины при беременности чувствуют потребность в отдыхе даже после полноценного сна.

5. Тошнота и изменение обоняния

Обостренная реакция на запахи (парфюм, еда) и утренняя тошнота возникают из-за роста ХГЧ. У некоторых появляется отвращение к мясу, кофе или тяга к необычным продуктам (например, к мелу при дефиците железа).

6. Субфебрильная температура и дискомфорт внизу живота

Базальная температура держится на уровне 37–37,5°C из-за действия прогестерона. Легкие тянущие боли связаны с имплантацией плодного яйца и растяжением связочного аппарата матки.

7. Учащенное мочеиспускание

Усиление работы почек и давление растущей матки на мочевой пузырь провоцируют частые позывы в туалет.

Образ жизни при подозрении на беременность

Если все же вы узнали, что ждете ребенка, то для лучшего протекания беременности врач рекомендует изменить образ жизни и забыть на время о некоторых привычках. Вот что советует делать гинеколог:

1. Питание

Добавьте в рацион продукты, богатые фолиевой кислотой, которая снижает риск дефектов нервной трубки у плода: шпинат, брокколи, авокадо, чечевицу.

Исключите сырую рыбу (суши), не пастеризованные молочные продукты и мясо с кровью — они могут содержать листерии и сальмонеллу.

Пейте не менее 1,5–2 л воды в день для профилактики запоров и отеков.

2. Физическая активность

Выбирайте безопасные варианты, например, не длительные пешие прогулки.

Избегайте упражнений на пресс, прыжки и подъемы тяжести.

Важна регулярность: занимайтесь 3–4 раза в неделю по 30–40 минут.

3. Вредные привычки

Откажитесь от алкоголя и никотина — они влияют на формирование органов плода. Даже небольшие дозы повышают риск выкидыша и врожденных патологий плода.

Ограничьте кофеин — лучше перейдите на кофе без кофеина или не крепкий чай.

4. Эмоциональное здоровье

Практикуйте дыхательные техники, медитацию.

Обсудите тревоги с партнером или психологом.

Когда обратиться к врачу

Да, беременность — это не болезнь. Но все же лучше наблюдаться у квалифицированного специалиста, который будет наблюдать за состоянием. Первый визит к гинекологу нанесите при положительном тесте на беременность и с первых дней задержки менструации. Это поможет исключить возможные осложнения и внематочную беременность (УЗИ на 5–6 неделе).

Кроме того, немедленно посетите врача, если обнаружите тревожные симптомы:

появление боли, чувства тяжести и дискомфорта внизу живота;

появление кровянистых выделений различной интенсивности от мажущих до умеренных и более выраженных;

- появление головокружения, вплоть до потери сознания.