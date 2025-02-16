Психолог дала совет, как поддержать влюбленного подростка

Первая любовь чаще всего случается в подростковом возрасте. Первое серьёзное чувство кружит юные головы. Но оно может стать для них и опасным. Одной из самых распространённых причин подростковых суицидов становится неразделённая любовь. Как родителям помочь своим детям справиться с этим чувством? Как не обесценить, а поддержать? Об этом в канун Дня всех влюблённых мы и поговорили с психологом Марией Поповой.

© Нижегородская правда

Чувство накрыло

– Как зарождается первая любовь?

– В юношеском возрасте есть такая фишка – любить любовь. Это всё флёр, идеализация, что на тебя смотрят как на пьедестале, что ты кем-то принят, что у тебя есть сильная эмоцио­нальная связь. То есть само состояние любви – не важно, кто тебя любит, важно, что ты можешь любить.

– Многие родители не воспринимают всерьёз подростковые влюблённности, считая их краткосрочными…

– Начнём с факта, что вообще-то одна из распространённых причин суицидов, пик которой приходится на 16 лет, – это неразделённая любовь.

Некоторые родители недооценивают серьёзность и всепоглощающий характер этого чувства, поскольку контролировать себя подросток пока не может, у него состояние любви в буквальном смысле затопляет мозг. Сознание сужается, и думать можно только об этом. Появляется одна цель – получить взаимность. А поскольку в этом возрасте очень высокая потребность в самоутверждении, в самоотражении, то если подросток этого не получает, его самоидентичность как будто разрушается. «Он или она мне не ответили, значит, я не стою ничего. Я не стою того, чтобы вообще существовать». И подростки начинают наносить себе травмы. Это не шутки.

– Какие последствия имеет неразделённая безответная любовь в подростковом возрасте?

– Вообще неразделённая любовь – это психологическая травма, будем честны. И она может влиять на дальнейшую жизнь. У меня есть клиенты, которые не могут построить отношения, будучи взрослыми. Потому что у них есть переживания, что «меня никто не может полюбить, меня бросают». Из-за этого они сами начинают бросать. Избегают близости, потому что когда-то была причинена очень сильная боль.

Под контролем

– Какие главные ошибки совершают родители в общении с влюблёнными подростками?

– У них есть несколько установок, которые усугубляют эту травму, это состояние затопленности от первой любви. Типичные фразы, например – «не первая и не последняя».

Часто говорят – «да ну, вы такие ещё дети, вы вообще не понимаете жизни» или «ему от тебя только одно и нужно». Или настраивают девочек – «в подоле принесёшь!».

Если обобщить все эти реакции, то есть: «а» – обесценивание, «б» – негативные прогнозы, то есть «всё равно у вас тут выйдет фигня», и «в» – навязывание своего негативного опыта. Формируются негативная установка, недоверие ко всем отношениям, связанным в будущем. Родители сами заранее настраивают детей на то, что надо всё время быть начеку, нельзя расслабляться.

– Но могут ли родители помочь, пытаясь проконтролировать первую любовь ребёнка?

– Родители попадают в синдром «родитель-победитель», когда он хочет ребёнка полностью контролировать, говорить, как надо. «Ты не будешь с ним встречаться, он тебе не подходит». Откуда вы знаете, куда он подходит, а куда не подходит?

Есть такой анекдот древний. Один султан резко развёлся со своей красивой молодой женой. Советник спрашивает – как ты мог? Она прекрасна, она чудесна. А султан ему говорит: «Посмотри на мой красивый башмак, какой он замечательный, но откуда ты знаешь, в каком месте он мне жмёт?» То же самое и с любовью.

– К чему в итоге приводит излишний контроль от родителей?

– Многие девушки выходят замуж как можно быстрее за эту первую любовь, лишь бы сбежать от диктата дома. Они решают, что раз им так фигово, их здесь не понимают, лучше отсюда уйти. А куда? Замуж. По сути, родители своими реакциями сами толкают детей свалить неизвестно куда. И часто такие браки заканчиваются неудачей, потому что это не брак, а бегство от жизни с семьёй. А потом девушка очухивается и говорит: «Господи, как я здесь оказалась-то?»

Ну и потом, родители недооценивают риск самоповреждения. Они часто считают, что ребёнок просто хочет привлечь к себе внимание. Когда человек впадает в полную апатию, в депрессию, родителям нужно заметить эти сигналы. Что ребёнок выключен из жизни, не функционирует, как раньше.

Травмы и суициды происходят постепенно. У подростка отсутствует некая минимальная структура дня, даже бытовые штуки: перестал мыться, ухаживать за собой. Он как будто замороженный. А родителям кажется, что ничего не происходит. Они ещё начинают строить дисциплину, наезжать. Это не работает.

Рука помощи

– Выходит, контролировать нельзя. Но и пускать на самотёк, наверное, тоже?

– Есть две крайние реакции, которые родители допускают: это либо «ерунда, сейчас всё это само пройдёт», либо, наоборот, сверхконтроль. Мне кажется, правда посередине. Я бы проявляла уважение к тому, как это видит подросток.

Влюблённость – сильное чувство, и оно его захватывает. У подростка мозг в аффекте. Он, если можно так сказать, в шторм попал эмоционально. И все эти логические и рациональные разговоры на тему «ты подумай», «сам пойми» – это всё равно что в шторм капитану говорить: «Ну ты сядь, почитай книжку, займись чем-нибудь другим». Призывы к логике, к здравому смыслу в таких случаях точно не работают.

– А что же тогда родителям делать?

– Не обесценивать то, что подросток чувствует. Понять, что происходящее его затрагивает и очень ему важно.

Продолжая аналогию с капитаном в шторм – попытаться ему немного помочь, облегчить груз, а не говорить: «Да ладно, чё ты расстраиваешься? Подумаешь, шторм». Так и здесь не надо говорить: «Господи, таких Лен у тебя будет миллион!» Нужно проявлять уважение к тому, что подросток испытывает, спрашивать: «Расскажи мне про неё. Что тебе в ней понравилось?»

Надо помочь подростку осознать, что с ним происходит. Снизить эмоциональный накал, уж если родители ставят себе такую цель. Добиться, чтобы человек не оторвался от реальности, от учёбы, можно проговариванием. Подросток, конечно, не будет делиться, скорее всего, но, по крайней мере, он не отскочит от родителей, как от стенки. Это способ сохранить хотя бы какую-то близость, чтобы иметь возможность заметить, что с человеком что-то важное происходит. Есть такой рефрен: я вижу, что это для тебя важно.

– Есть ли какие-то универсальные способы налаживания связи с ребёнком?

– Мои родители, например, всегда стучались, когда я со своим мальчиком в 15 лет в комнате сидела. Они стучались в мою комнату и спрашивали, можно ли зайти. А не следили и не врывались: «Ага, сидите! Я вас сейчас тут застукаю!»

Я бы какую-то часть жизни проводила с подростком, вовлекала его во что-то интересное. Потому что эта страсть очень часто захватывает из-за пустоты, когда жизнь не наполнена чем-то другим. А тут такая всепоглощающая любовь. И он туда с головой. Как в случае с компьютерными играми, когда развивается форма такой зависимости.

Зависимость ведь возникает, когда нет ничего другого, когда в жизни нет эмоциональной связи с близкими. Некоторые родители признаются, что их никогда нет дома и эмоциональных контактов нет.

Здесь даже не то что надо говорить с детьми о сексе, предупреждать о возможных последствиях и так далее. Это вообще надо делать заранее, не в 15, не в 16 лет, а когда возникает первый интерес. Как правило, лет в 10, в 11, может, у кого-то в 12.

У родителей должна быть совместная жизнь с ребёнком. Она вообще есть у вас? Вы вообще смотрите кино вместе? Куда-то ездите? Если этого нет, если там пустота, подросток будет искать эмоциональную связь в другом месте.