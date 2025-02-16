Врач назвала симптомы выгорания у подростков

Заведующая медико-психологическим отделением детской больницы №1 Пермского края Екатерина Сухименко перечислила признаки эмоционального выгорания у подростков, которые нельзя оставлять без внимания. Один из них — фоновая усталость, которая присутствует даже после полноценного отдыха.

Чувство постоянной усталости может быть признаком начинающегося психического истощения, предупредила она в беседе с ИА PrimaMedia.

В числе других признаков стресса — бессонница или прерывистый сон, резкое снижение учебных способностей и сложности с концентрацией.

Выгоранию сопутствуют нервозность, раздражительность, внезапные вспышки гнева, резкие смены угнетённого и гиперактивного состояния. Частым проявлением является самобичевание или, напротив, чрезмерная жалость к себе, отметила Сухименко.

Ещё один признак эмоционального выгорания — апатия, когда теряется мотивация, а любая активная деятельность кажется бессмысленной.

Выгорание также может сопровождаться неприятными ощущениями в мышцах, головными болями, проблемами с пищеварением, болезненностью кожи, ногтей, выпаданием волос, добавила психолог.

Ранее клинический психолог Ольга Аристова в беседе с НСН заявила, что привычка заедать стресс часто приводит к появлению лишнего веса.