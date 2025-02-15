В Подмосковье назвали самые популярные и необычные имена новорожденных

Анна, София, Дмитрий и Александр - самые популярные имена, которые подмосковные родители давали своим детям с начала года. Среди редких - Мария Магдалина и Чингиз-Хан, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

" В П о д м о с к о в ь е с н а ч а л а г о д а р о д и л о с ь б о л е е 8 т ы с . д е т е й . В ы б о р и м е н и д л я р е б е н к а в о л н и т е л ь н ы й м о м е н т д л я р о д и т е л е й . Ч а щ е в с е г о м а л ы ш е й н а з ы в а ю т п р и в ы ч н ы м и и м е н а м и А н я , С о ф и я , Д и м а и С а ш а , н о е с т ь с о в р е м е н н ы е и д а ж е р е д к и е н е о б ы ч н ы е " , - п р и в о д я т с я в с о о б щ е н и и с л о в а в и ц е - г у б е р н а т о р а П о д м о с к о в ь я Л ю д м и л ы Б о л а т а е в о й .

По данным министерства, около 500 детей в регионе получили двойные имена, среди которых Сулейман-Султан, Чингиз-Хан и Мария Магдалина. Также встречаются имена Анна-Мария, Аделина-Лейла, и более экзотические варианты, такие как Валерея-Каталея, Ева Лада, Родриго-Виктор, Тео-Барс и Ян-Доминик.

" В ы б о р д в о й н о г о и м е н и м о ж е т б ы т ь о б у с л о в л е н р а з л и ч н ы м и ф а к т о р а м и . Д л я н е к о т о р ы х р о д и т е л е й э т о с п о с о б о т д а т ь д а н ь у в а ж е н и я с в о и м к у л ь т у р н ы м и с е м е й н ы м к о р н я м и л и в ы р а з и т ь о с о б о е з н а ч е н и е , с в я з а н н о е с и с т о р и ч е с к и м и с о б ы т и я м и и л и л и ч н о с т я м и . В д р у г и х с л у ч а я х э т о м о ж е т б ы т ь п р о с т о ж е л а н и е в ы д е л и т ь с в о е г о р е б е н к а с р е д и с в е р с т н и к о в и п о д ч е р к н у т ь е г о у н и к а л ь н о с т ь " , - о т м е т и л и в п р е с с - с л у ж б е .

Имя ребенку присваивается в момент регистрации рождения. В настоящее время процесс регистрации стал более удобным для родителей Подмосковья: они могут зарегистрировать своего новорожденного прямо в медицинском учреждении. Это значительно упрощает получение первых документов для малыша и экономит время. Кроме того, родители имеют возможность сразу оформить выплату в размере 20 тыс. рублей или получить подарочный набор "Я родился в Подмосковье", добавили в пресс-службе.