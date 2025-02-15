В Подмосковье назвали самые популярные и необычные имена новорожденных

Анна, София, Дмитрий и Александр - самые популярные имена, которые подмосковные родители давали своим детям с начала года. Среди редких - Мария Магдалина и Чингиз-Хан, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.
"В Подмосковье с начала года родилось более 8 тыс. детей. Выбор имени для ребенка волнительный момент для родителей. Чаще всего малышей называют привычными именами Аня, София, Дима и Саша, но есть современные и даже редкие необычные", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.
По данным министерства, около 500 детей в регионе получили двойные имена, среди которых Сулейман-Султан, Чингиз-Хан и Мария Магдалина. Также встречаются имена Анна-Мария, Аделина-Лейла, и более экзотические варианты, такие как Валерея-Каталея, Ева Лада, Родриго-Виктор, Тео-Барс и Ян-Доминик.
"Выбор двойного имени может быть обусловлен различными факторами. Для некоторых родителей это способ отдать дань уважения своим культурным и семейным корням или выразить особое значение, связанное с историческими событиями или личностями. В других случаях это может быть просто желание выделить своего ребенка среди сверстников и подчеркнуть его уникальность", - отметили в пресс-службе.
Имя ребенку присваивается в момент регистрации рождения. В настоящее время процесс регистрации стал более удобным для родителей Подмосковья: они могут зарегистрировать своего новорожденного прямо в медицинском учреждении. Это значительно упрощает получение первых документов для малыша и экономит время. Кроме того, родители имеют возможность сразу оформить выплату в размере 20 тыс. рублей или получить подарочный набор "Я родился в Подмосковье", добавили в пресс-службе.