Специалист ответил, когда психологи должны начинать работать с детьми

Психологам необходимо участвовать в работе с детьми с момента зачатия, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на клинического психолога Александра Федоровича.

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Эксперт подчеркнул, что в сформированной паре, которая в дальнейшем должна стать семьей, уже не должно быть проблем, чтобы ребенок не отыгрывал их в перспективе.

" Н о э т о д о л ж н о б ы т ь в с е о ф и ц и а л ь н о . Э т о з н а ч и т , ч т о у с п е ц и а л и с т о в д о л ж н о б ы т ь п р а в о п р и в л е к а т ь р о д и т е л е й к р е ш е н и ю э т и х в о п р о с о в . Н е с п р а ш и в а т ь и х с о г л а с и я , е с л и с п е ц и а л и с т в и д и т п р о б л е м у , а у н е г о д о л ж н о б ы т ь п р а в о в о с п о л ь з о в а т ь с я н е о б х о д и м о с т ь ю п р и в л е ч ь р о д и т е л е й " , – д о б а в и л Ф е д о р о в и ч .

Ранее клинический нейропсихолог Ирина Хвингия заявила, что физическая нагрузка на нервную систему матерей влияет на развитие дислексии (нарушение способности к овладению навыками чтения и письма. – Прим. ред.) у детей. По ее словам, уровень стресса у женщин стал выше, что не может не оказать влияние на протекание беременности.

Кроме того, рождение ребенка недоношенным тоже влияет на его нервную систему. Однако, отметила Хвингия, в России в последние годы стремительно развивается детская реанимация, благодаря чему медикам удается выхаживать таких младенцев.