Врач оценил эффективность кодирования подростков от вейпов
Врач-нарколог Василий Шуров выразил сомнения в эффективности кодирования подростков от вейпинга. Как он отметил в беседе с KP.RU, отсутствуют эффективные медикаментозные средства для этого.
Шуров отметил рост спроса на услуги по избавлению от вейпинга осенью 2024 года. Он подчеркнул, что препараты, снижающие тягу к никотину, противопоказаны детям до 18 лет. Поэтому врачам приходится убеждать подростков бросить курить, выявляя причины зависимости.
«Именно поэтому "повылезали" сомнительные методики, шаманы, иглоукалыватели и "кодировщики" разного толка. А подростки и рады: да-да, вы меня "закодировали", это сработало, оставьте меня в покое. И дальше дымят себе втихую», — добавил Шуров.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за продажу детям табака, в том числе вейпов и сигарет. Так, физические лица в случае нарушений должны будут выплатить 200–300 тысяч рублей, а юридические — 1,5–2 млн рублей.