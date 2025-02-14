Врач оценил эффективность кодирования подростков от вейпов

Врач-нарколог Василий Шуров выразил сомнения в эффективности кодирования подростков от вейпинга. Как он отметил в беседе с KP.RU, отсутствуют эффективные медикаментозные средства для этого.

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Шуров отметил рост спроса на услуги по избавлению от вейпинга осенью 2024 года. Он подчеркнул, что препараты, снижающие тягу к никотину, противопоказаны детям до 18 лет. Поэтому врачам приходится убеждать подростков бросить курить, выявляя причины зависимости.

« И м е н н о п о э т о м у " п о в ы л е з а л и " с о м н и т е л ь н ы е м е т о д и к и , ш а м а н ы , и г л о у к а л ы в а т е л и и " к о д и р о в щ и к и " р а з н о г о т о л к а . А п о д р о с т к и и р а д ы : д а - д а , в ы м е н я " з а к о д и р о в а л и " , э т о с р а б о т а л о , о с т а в ь т е м е н я в п о к о е . И д а л ь ш е д ы м я т с е б е в т и х у ю » , — добавил Шуров.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за продажу детям табака, в том числе вейпов и сигарет. Так, физические лица в случае нарушений должны будут выплатить 200–300 тысяч рублей, а юридические — 1,5–2 млн рублей.