Как обезопасить детей от мошенников в интернете: памятка для родителей

В последнее время участились случаи хищения денежных средств с банковских счетов путем обмана несовершеннолетних абонентов мобильных операторов и пользователей сетей.

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Как обеспечить безопасность детей в сети Интернет

Рекомендации, которые следует принять во внимание:

Поговорите со своими детьми о друзьях, с которыми они общаются онлайн, узнайте, как они проводят досуг и чем увлекаются;

Интересуйтесь какие веб сайты посещают ваши дети и с кем разговаривают;

Настаивайте на том, чтобы ваши дети никогда не соглашались встречаться со своим онлайн другом без вашего ведома;

Научите своих детей никогда не предоставлять личную информацию о себе и своей семье электронной почте и в разных регистрационных формах, предлагаемых владельцами сайтов;

Контролируйте информацию, которую загружает ребенок (фильмы, музыку, игры и т.д.);

Убедитесь, что дети консультируются с Вами, относительно любых финансовых операциях, осуществляя заказ, покупку или продажу через Интернет Сеть;

Информируйте детей относительно потенциального риска при их участии в любых играх и развлечениях.

Для недопущения вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность рекомендуется:

Проверять переписку в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники», «Twitter», «Facebook» и т.п.) и мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Signal, Wickr Me), на предмет наличия противоправного контента, а также наличия второго аккаунта. Проверять истории браузера. Проверять установленные платежные системы и транзакции, которые осуществляются с их помощью, Подключить функцию «Родительский контроль» на телефоне Вашего ребенка. Данная функция предназначена для того, чтобы оградить Вашего ребенка от противоправного контента, расположенного в открытом доступе в сети Интернет.

© Префектура САО г. Москвы

© Префектура САО г. Москвы

В целях предупреждения дистанционных мошенничеств и краж в отношении вас и ваших детей убедительно просим провести со своими детьми разъяснительные беседы о соблюдении простых рекомендаций, которые помогут вам сохранить денежные средства и ценности:

Не сообщать посторонним лицам реквизиты банковских карт, код из СМС или push-уведомлений;

Не разговаривать по телефону или через мессенджеры с незнакомыми людьми;

Сохранять приватность: в социальных сетях и мессенджерах нельзя раскрывать личную информацию, например, домашний или школьный адрес, имена и номера телефонов родителей, а также отмечать места, где они часто бывают;

Не встречаться с незнакомыми людьми из интернета без ведома родителей;

Не сообщать логины, пароли и другую конфиденциальную информацию;

Отключать возможность оплаты привязанной к аккаунту картой, если ребенок имеет доступ к смартфону или компьютеру родителей;

Установить на устройство ребенка защитное решение - оно не позволит перейти по фишинговой и скам-ссылке, в том числе по тем, что могут скрываться за OR-кодами или распространяться в мессенджерах и соцтетях;

Погрузитесь в онлайн-мир ребенка, проявите интерес к тому, что он делает, какие сайты посещает, какие видео смотрит;

Установите ПИН-код на сим карту устройства, чтобы предотвратить ее использование на других устройствах.

Помните: Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, или вы подозреваете, что в отношении Вас планируются противоправные действия - незамедлительно обратитесь в полицию! Звоните «112»!

Вам обязательно помогут!