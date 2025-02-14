Учителя предупредили о рисках отказа от обществознания

Расширение курса истории не компенсирует потерянные часы в обществознании, заявил НСН Дмитрий Казаков.

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Для шестиклассников обществознание не так необходимо, но в 7-9 классах этот предмет обязательно должен быть, так как именно он дает базовые знания в праве, социологии и экономике, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

Обществознание сохранится в программах 8-9 классов до 1 сентября 2026 года, соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на портале правовой информации. Ранее предполагалось убрать этот предмет из программы 6-8 классов школ с 1 сентября 2025 года. В 6-7 классах он исчезнет из школьной программы с 1 сентября 2025 года. Также документ предлагает оставить часы для изучения истории без изменений в 8-9 классах с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2026 года. Затем часы будут увеличены. Казаков предупредил о рисках такого решения.

« П р е д м е т д л я у ч е н и к о в 6 - 8 к л а с с а п о н я т е н и н е о б х о д и м , э т о т о ч н о . У н а с з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь у ч е н и к о в у х о д и т п о с л е д е в я т о г о к л а с с а в о в з р о с л у ю ж и з н ь , о б щ е с т в о з н а н и е и м м о ж е т б о л ь ш е н е в с т р е т и т ь с я . А э т о б а з о в ы е з н а н и я в о б л а с т и п р а в а , н а п р и м е р . Д е т и о с т а ю т с я н е з а щ и щ е н н ы м и , о н и н и ч е г о н е з н а ю т п р о с в о и п р а в а , п р о у г о л о в н о е п р а в о и т а к д а л е е . Э т о о п р е д е л е н н ы й р и с к . В о з м о ж н о , д л я ш е с т и к л а с с н и к о в п р е д м е т и н е т а к н е о б х о д и м , н о в 7 - 9 к л а с с а х о н д о л ж е н б ы т ь » , — о т м е т и л о н .

По его словам, обществознание очень часто выбирают для сдачи ЕГЭ, в этом смысле придется менять экзамен или требования к поступлениям в вуз.

« В т о р а я п р о б л е м а з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о о б щ е с т в о з н а н и е о ч е н ь ч а с т о в ы б и р а ю т д л я с д а ч и Е Г Э . Э т о т р е б у е т с я д л я п о с т у п л е н и я п о м н о г и м н а п р а в л е н и я м . Е с л и р е б е н о к т о л ь к о в д е в я т о м к л а с с е н а ч н е т в с ж а т о м в и д е и з у ч а т ь п р е д м е т , в к л ю ч а я п р а в о , с о ц и о л о г и ю и т а к д а л е е , с д а т ь Е Г Э б у д е т п р о б л е м о й . Б у д е т н е о б х о д и м о л и б о у п р о щ а т ь Е Г Э п о о б щ е с т в о з н а н и ю , л и б о м е н я т ь н а ч т о - т о д р у г о е , а н а ч т о ? К а к о й п р е д м е т с м о ж е т з а м е н и т ь о б щ е с т в о з н а н и е п о р я д у п р о ф и л е й в г у м а н и т а р н ы х в у з а х ? Т а к о г о п р е д м е т а н е т » , — р а с с к а з а л о н .

Также Казаков добавил, что расширение курса истории не компенсирует потерянные часы в обществознании.

« В о п р о с с и с т о р и е й н е о ч е н ь п р о с т о й , э т о к а с а е т с я с о д е р ж а н и я , н о в ы х у ч е б н и к о в и т а к д а л е е . У ч е б н и к и п о д в е р г а ю т с я к р и т и к е , а э т о в а ж н е й ш а я ч а с т ь о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а . В п р о ф и л ь н ы х к л а с с а х и л и ш к о л а х е с т ь в о з м о ж н о с т ь и з у ч а т ь д о п о л н и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы , н о н е в о б ы ч н ы х ш к о л а х . П р о с т о р а с ш и р е н и е к у р с а и с т о р и и н е к о м п е н с и р у е т п о т е р я н н ы е ч а с ы в о б щ е с т в о з н а н и и . Э т о р а з н ы е п р е д м е т ы , т а м с в о я с п е ц и ф и к а . О б щ е с т в о з н а н и е – э т о и п р а в о , и с о ц и о л о г и я , и э к о н о м и к а . П о ч е м у р е ш и л и у б и р а т ь о б щ е с т в о з н а н и е , в о п р о с . Э т о к а к а я - т о с т р а н н а я и с т о р и я . Э т о с е г о д н я о б щ а я т е н д е н ц и я д л я о б р а з о в а н и я , у н а с о ч е н ь м н о г о р е ф о р м и э к с п е р и м е н т о в , к о т о р ы е в л и я ю т д е с т р у к т и в н о . Т о п р е д м е т ы в в о д я т с я , т о о т м е н я ю т с я . Н е т н и к а к о г о р е а л ь н о г о о б с у ж д е н и я с у ч и т е л я м и , р е ш е н и я п р и н и м а ю т ч и н о в н и к и » , — п о с е т о в а л с о б е с е д н и к Н С Н .

Ранее помощник президента России и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский заявил, что обществознание необходимо убрать из школьной программы, передает «Радиоточка НСН».