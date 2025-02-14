«Отменять ЕГЭ?»: Учителя предупредили о рисках отказа от обществознания
Расширение курса истории не компенсирует потерянные часы в обществознании, заявил НСН Дмитрий Казаков.
Для шестиклассников обществознание не так необходимо, но в 7-9 классах этот предмет обязательно должен быть, так как именно он дает базовые знания в праве, социологии и экономике, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Обществознание сохранится в программах 8-9 классов до 1 сентября 2026 года, соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на портале правовой информации. Ранее предполагалось убрать этот предмет из программы 6-8 классов школ с 1 сентября 2025 года. В 6-7 классах он исчезнет из школьной программы с 1 сентября 2025 года. Также документ предлагает оставить часы для изучения истории без изменений в 8-9 классах с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2026 года. Затем часы будут увеличены. Казаков предупредил о рисках такого решения.
«Предмет для учеников 6-8 класса понятен и необходим, это точно. У нас значительная часть учеников уходит после девятого класса во взрослую жизнь, обществознание им может больше не встретиться. А это базовые знания в области права, например. Дети остаются незащищенными, они ничего не знают про свои права, про уголовное право и так далее. Это определенный риск. Возможно, для шестиклассников предмет и не так необходим, но в 7-9 классах он должен быть», — отметил он.
По его словам, обществознание очень часто выбирают для сдачи ЕГЭ, в этом смысле придется менять экзамен или требования к поступлениям в вуз.
«Вторая проблема заключается в том, что обществознание очень часто выбирают для сдачи ЕГЭ. Это требуется для поступления по многим направлениям. Если ребенок только в девятом классе начнет в сжатом виде изучать предмет, включая право, социологию и так далее, сдать ЕГЭ будет проблемой. Будет необходимо либо упрощать ЕГЭ по обществознанию, либо менять на что-то другое, а на что? Какой предмет сможет заменить обществознание по ряду профилей в гуманитарных вузах? Такого предмета нет», — рассказал он.
Также Казаков добавил, что расширение курса истории не компенсирует потерянные часы в обществознании.
«Вопрос с историей не очень простой, это касается содержания, новых учебников и так далее. Учебники подвергаются критике, а это важнейшая часть образовательного процесса. В профильных классах или школах есть возможность изучать дополнительные материалы, но не в обычных школах. Просто расширение курса истории не компенсирует потерянные часы в обществознании. Это разные предметы, там своя специфика. Обществознание – это и право, и социология, и экономика. Почему решили убирать обществознание, вопрос. Это какая-то странная история. Это сегодня общая тенденция для образования, у нас очень много реформ и экспериментов, которые влияют деструктивно. То предметы вводятся, то отменяются. Нет никакого реального обсуждения с учителями, решения принимают чиновники», — посетовал собеседник НСН.
Ранее помощник президента России и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский заявил, что обществознание необходимо убрать из школьной программы, передает «Радиоточка НСН».