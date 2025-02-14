Названа черта родителя, которая «разрушает жизнь» ребенка

Директор Высшей школы интегративной психологии, преподаватель Интернационального института практической психологии Татьяна Галич рассказала о вреде гиперконтроля.

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« Г и п е р к о н т р о л ь — э т о н е п р о с т о л и ч н а я п р о б л е м а , э т о я в л е н и е , к о т о р о е м о ж е т р а з р у ш и т ь ж и з н ь » , — з а я в и л а э к с п е р т в б е с е д е с РИАМО.

По словам специалиста, не следует при воспитании ребёнка вводить жёсткие запреты и тотальный контроль. Лучше попробовать поделиться своими переживаниями с ним.

« Я п о н и м а ю , ч т о т ы у ж е в з р о с л ы й и с а м п р и н и м а е ш ь р е ш е н и я , н о я б е с п о к о ю с ь о т в о и х о ц е н к а х . Э т о м о и п р о б л е м ы , н о м н е в а ж н о , ч т о б ы т ы х о р о ш о у ч и л с я . Д а в а й о б с у д и м , ч т о у т е б я н е п о л у ч а е т с я » , — п р и в е л а п р и м е р р а з г о в о р а с р е б ё н к о м п с и х о т е р а п е в т .

Ранее заведующая медико-психологическим отделением детской больницы №1 Пермского края Екатерина Сухименко перечислила признаки эмоционального выгорания у подростков, которые нельзя оставлять без внимания.