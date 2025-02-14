Названа черта родителя, которая «разрушает жизнь» ребенка

Психотерапевт Галич рассказала о вреде гиперконтроля
Директор Высшей школы интегративной психологии, преподаватель Интернационального института практической психологии Татьяна Галич рассказала о вреде гиперконтроля.
«Гиперконтроль — это не просто личная проблема, это явление, которое может разрушить жизнь», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, не следует при воспитании ребёнка вводить жёсткие запреты и тотальный контроль. Лучше попробовать поделиться своими переживаниями с ним.
«Я понимаю, что ты уже взрослый и сам принимаешь решения, но я беспокоюсь о твоих оценках. Это мои проблемы, но мне важно, чтобы ты хорошо учился. Давай обсудим, что у тебя не получается», — привела пример разговора с ребёнком психотерапевт.
Ранее заведующая медико-психологическим отделением детской больницы №1 Пермского края Екатерина Сухименко перечислила признаки эмоционального выгорания у подростков, которые нельзя оставлять без внимания.