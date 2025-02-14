Почему популярность опасна для психики ребенка

Ранняя слава может негативно сказаться на будущем артиста, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова. Так она прокомментировала признания юной певицы Betsy (Светланы Чертищевой), исполнившей хит «Сигма бой» в том, что из-за популярности пропускает учебу и это ее огорчает.

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По словам эксперта, подростки, столкнувшиеся с успехом, часто впадают в депрессию, становятся зависимыми от алкоголя и наркотиков или теряются после спада популярности. Чтобы этого избежать, важно, чтобы рядом были поддерживающие взрослые, а родители создавали условия для полноценного детства и учебы.

Абравитова подчеркнула, что психика ребенка не готова к славе, из-за чего может произойти патологическая перестройка личности.

Ребенок привыкает к успеху и не осознает, что он может быть временным. Взрослый человек, в отличие от подростка, лучше подготовлен к взлетам и падениям благодаря жизненному опыту.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщалось, что вторая испонительница хита «Сигма бой» Мария Янковская выступила в свитере ХК «Торпедо».