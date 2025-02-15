Филолог предложил составить список рекомендованных имен для детей

Работникам ЗАГСов стоит контролировать процесс регистрации младенцев.

Запретительные или разрешительные меры в этом вопросе неуместны.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил директор исследовательского центра «История фамилии», кандидат филологических наук Владимир Максимов.

« Н у ж е н с п и с о к к а к и х - т о р е к о м е н д о в а н н ы х и м ё н , н е з а п р е щ ё н н ы х , а и м е н н о р е к о м е н д о в а н н ы х . З а п р е т и т ь в с я к и е с л о в е ч к и , н а п р и м е р , п е л ь м е н ь , в п о л н е в о з м о ж н о . М о ж н о , к о н е ч н о , з а п р е т и т ь к а к и е - т о о п р е д е л ё н н ы е и м е н а , н о э т о н е п р а в и л ь н ы й п о д х о д . Э т о б ы л о б ы к а к и н с т р у к ц и я в М Ф Ц д л я к а ж д о г о с о т р у д н и к а . У н и х б ы н а с т о л е л е ж а л а б у м а г а , г д е б ы л и б ы п е р е ч и с л е н ы и м е н а , к о т о р ы е о д н о з н а ч н о з а п р е щ е н ы . Д е п у т а т ы м о г у т с е с т ь и в с п о м н и т ь в с е н е п р и л и ч н ы е с л о в а , а п о т о м в о т к н у т ь и х в с п р а в о ч н и к . Н о э т о ж е г л у п а я р а б о т а . Х о р о ш о б ы р е г и с т р а ц и ю н о в о р о ж д ё н н ы х к о н т р о л и р о в а л и с п е ц и а л и с т ы , а э т о р а б о т н и к и З А Г С а . О н и п о н и м а ю т , к а к а я с е м ь я к н и м о б р а т и л а с ь , к а к а я к у л ь т у р а . Е с л и п р и д ё т м у с у л ь м а н с к а я с е м ь я и з а х о ч е т т р а д и ц и о н н о е и с л а м с к о е и м я , т о к а к а я в э т о м п р о б л е м а ? П о э т о м у с п и с о к з а п р е щ ё н н ы х и л и р а з р е ш ё н н ы х и м ё н — э т о а б с у р д . Н е в о з м о ж н о у ч е с т ь п о ж е л а н и я в с е х , м ы д а ж е в с е н а р о д ы н е с м о ж е м п е р е с ч и т а т ь . У в с е х р а з н ы е т р а д и ц и и и и м е н а » .

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей, инициативой предполагается утвердить список разрешённых имен. Об этом ТАСС сообщила первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.