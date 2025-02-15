Филолог предложил составить список рекомендованных имен для детей

Филолог предложил составить список рекомендованных имён для новорождённых
Работникам ЗАГСов стоит контролировать процесс регистрации младенцев.
Запретительные или разрешительные меры в этом вопросе неуместны.
Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил директор исследовательского центра «История фамилии», кандидат филологических наук Владимир Максимов.
«Нужен список каких-то рекомендованных имён, не запрещённых, а именно рекомендованных. Запретить всякие словечки, например, пельмень, вполне возможно. Можно, конечно, запретить какие-то определённые имена, но это неправильный подход. Это было бы как инструкция в МФЦ для каждого сотрудника. У них бы на столе лежала бумага, где были бы перечислены имена, которые однозначно запрещены. Депутаты могут сесть и вспомнить все неприличные слова, а потом воткнуть их в справочник. Но это же глупая работа. Хорошо бы регистрацию новорождённых контролировали специалисты, а это работники ЗАГСа. Они понимают, какая семья к ним обратилась, какая культура. Если придёт мусульманская семья и захочет традиционное исламское имя, то какая в этом проблема? Поэтому список запрещённых или разрешённых имён — это абсурд. Невозможно учесть пожелания всех, мы даже все народы не сможем пересчитать. У всех разные традиции и имена».
Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей, инициативой предполагается утвердить список разрешённых имен. Об этом ТАСС сообщила первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.