Эндокринолог предупредила об опасности интервального голодания для детей

Это может привести к нарушениям психики, а также проблемам с гормонами и микробиомом кишечника.

Рекомендуется придерживаться привычного режима питания с завтраком, обедом и ужином, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» детский эндокринолог высшей квалификационной категории Ирина Рыбкина.

« И н т е р в а л ь н о е г о л о д а н и е и м е е т п р а в о н а ж и з н ь , н о д а в а й т е м ы в с ё - т а к и о б р а щ а т ь с я к с п е ц и а л и с т а м . Н у ж н о п о н и м а т ь , в к а к о м в о з р а с т е и в к а к о й с и т у а ц и и м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь и н т е р в а л ь н о е г о л о д а н и е 1 2 - ч а с о в о е и л и в о с ь м и ч а с о в о е . П о т о м у ч т о п р о б л е м ы м о г у т б ы т ь , н а ч и н а я о т н а р у ш е н и я р а б о т ы ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о г о т р а к т а , п о т о м у ч т о д о л ж н а б ы т ь ц и р к а д н о с т ь в ы р а б о т к и ф е р м е н т о в , ц и р к а д н о с т ь в ы р а б о т к и г о р м о н о в , ц и р к а д н о с т ь р а б о т ы м и к р о б и о м а к и ш е ч н и к а , к о т о р ы й к а к р а з и д а ё т и м п у л ь с ы н а в ы р а б о т к у о с н о в н ы х г о р м о н о в п и т а н и я и л е п т и н а . И м ы з а к а н ч и в а е м п с и х и а т р и ч е с к и м и с о с т о я н и я м и . Э т о р а с с т р о й с т в о п и щ е в о г о п о в е д е н и я , п о т о м у ч т о э т о н е н о р м а л ь н о д л я р е б ё н к а . И , к с о ж а л е н и ю , м е н я з д е с ь п о д д е р ж а т в р а ч и - п с и х и а т р ы . К о л и ч е с т в о о б р а щ е н и й с т а н о в и т с я б о л ь ш е , ч е м б ы л о в п р е д ы д у щ и й г о д . Т а к ч т о д а в а й т е в е р н ё м с я к н о р м а л ь н о й и с т о р и и . В с е г д а б ы л з а в т р а к , о б е д и у ж и н » .

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