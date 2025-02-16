Эндокринолог предупредила об опасности интервального голодания для детей
Это может привести к нарушениям психики, а также проблемам с гормонами и микробиомом кишечника.
Рекомендуется придерживаться привычного режима питания с завтраком, обедом и ужином, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» детский эндокринолог высшей квалификационной категории Ирина Рыбкина.
«Интервальное голодание имеет право на жизнь, но давайте мы всё-таки обращаться к специалистам. Нужно понимать, в каком возрасте и в какой ситуации можно использовать интервальное голодание 12-часовое или восьмичасовое. Потому что проблемы могут быть, начиная от нарушения работы желудочно-кишечного тракта, потому что должна быть циркадность выработки ферментов, циркадность выработки гормонов, циркадность работы микробиома кишечника, который как раз и даёт импульсы на выработку основных гормонов питания и лептина. И мы заканчиваем психиатрическими состояниями. Это расстройство пищевого поведения, потому что это ненормально для ребёнка. И, к сожалению, меня здесь поддержат врачи-психиатры. Количество обращений становится больше, чем было в предыдущий год. Так что давайте вернёмся к нормальной истории. Всегда был завтрак, обед и ужин».
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