Сергей Кравцов сообщил о планах развития родительских комитетов

В Стратегии развития образования закрепят полномочия родительских комитетов
Полномочия родительских комитетов планируют закрепить в Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на третьем заседании Всероссийского родительского комитета в Центре знаний "Машук".
«В стратегии предусматривается, что мы как раз закрепим и обсудим значение и участие родителей в системе школьного образования, колледжей. Чтобы было четкое понимание, как, например, высказывать те или иные предложения по совершенствованию учебного процесса», — сказал он.
Кравцов добавил, что опыт работы родительских комитетов важно использовать в системе образования, в том числе и для подготовки будущих педагогов.
В рамках разработки Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года более 1,5 тыс. экспертов проанализировали свыше 600 документов со времен Российской империи до настоящего времени, сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Представители всех субъектов РФ участвуют в разработке стратегии, в том числе эксперты из сферы образования, бизнес-сообществ, институтов развития и органов власти, а также ученые, общественные деятели и родители. Утвердить документ планируется в 2025 году после.