Сергей Кравцов сообщил о планах развития родительских комитетов

Полномочия родительских комитетов планируют закрепить в Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на третьем заседании Всероссийского родительского комитета в Центре знаний "Машук".

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« В с т р а т е г и и п р е д у с м а т р и в а е т с я , ч т о м ы к а к р а з з а к р е п и м и о б с у д и м з н а ч е н и е и у ч а с т и е р о д и т е л е й в с и с т е м е ш к о л ь н о г о о б р а з о в а н и я , к о л л е д ж е й . Ч т о б ы б ы л о ч е т к о е п о н и м а н и е , к а к , н а п р и м е р , в ы с к а з ы в а т ь т е и л и и н ы е п р е д л о ж е н и я п о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю у ч е б н о г о п р о ц е с с а » , — с к а з а л о н .

Кравцов добавил, что опыт работы родительских комитетов важно использовать в системе образования, в том числе и для подготовки будущих педагогов.

В рамках разработки Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года более 1,5 тыс. экспертов проанализировали свыше 600 документов со времен Российской империи до настоящего времени, сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Представители всех субъектов РФ участвуют в разработке стратегии, в том числе эксперты из сферы образования, бизнес-сообществ, институтов развития и органов власти, а также ученые, общественные деятели и родители. Утвердить документ планируется в 2025 году после.