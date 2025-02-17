Эксперты ответили, до какого возраста стоит ограждать детей от гаджетов

Детей до двух лет нужно оградить от использования гаджетов, так как это приводит к существенному снижению интеллектуальных и коммуникативных функций. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская на третьем заседании Всероссийского родительского комитета в Центре знаний "Машук".

" У д е т е й д о д в у х л е т э к р а н н о г о в р е м е н и в о о б щ е б ы т ь н е д о л ж н о . П о т о м у ч т о в с е , ч т о з а к л а д ы в а е т с я с т о ч к и з р е н и я п с и х и ч е с к и х п р о ц е с с о в , ф о р м и р о в а н и я к о м м у н и к а т и в н ы х ф у н к ц и й , э т о и с к л ю ч и т е л ь н о г о л о с р о д н ы х и б л и з к и х и т а к о е п р я м о е , н е п о с р е д с т в е н н о е в з а и м о д е й с т в и е . К с о ж а л е н и ю , п о л н о с т ь ю п р о к о н т р о л и р о в а т ь э т о т п р о ц е с с м ы н е м о ж е м " , - с к а з а л а о н а .

Фальковская привела в пример результаты международных исследований, согласно которым ранняя гаджетизация приводит к существенному снижению интеллектуальных и коммуникативных функций, особенно это касается детей дошкольного возраста.