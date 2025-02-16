В Минпросвещения сообщили об инициативах по борьбе с травлей в школах

Минпросвещения России работает с депутатами Госдумы над инициативами по пресечению травли в школах. Любые проявления агрессивных действий в образовательной среде должны мгновенно пресекаться, заявила директор департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.

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« С е й ч а с н а п л о щ а д к е Госдумы и нашего министерства идет работа по подготовке ряда законодательных инициатив, которые будут направлены как раз на вот такое более жесткое пресечение, причем пресечение как травли со стороны педагогов, так и непосредственно ответственности родителей, законных представителей. Но не с точки зрения их обвинения, наказания, а именно с точки зрения действенных механизмов помощи и поддержки», — сказала она на третьем заседании Всероссийского родительского комитета в Центре знаний "Машук".

Фальковская подчеркнула, что любые проявления агрессивных действий в образовательной среде должны мгновенно пресекаться, и неважно в отношении кого направлена травля - педагога или непосредственно самих обучающихся.

« Д л я н а с в а ж н а т а к а я р а з ъ я с н и т е л ь н а я р а б о т а . М ы с о в м е с т н о с С а р а т о в с к о й г о с у д а р с т в е н н о й ю р и д и ч е с к о й а к а д е м и е й п о д г о т о в и л и т а к о й ч е к - л и с т п о м е р а м п р а в о в о й о т в е т с т в е н н о с т и , с в я з а н н о й с т р а в л е й . М ы г о т о в ы б у д е м д и р е к т о р у М Д Ц " А р т е к " К о н с т а н т и н у А л ь б е р т о в и ч у [ Ф е д о р е н к о ] э т о в с е п е р е д а т ь в о В с е р о с с и й с к и й р о д и т е л ь с к и й к о м и т е т , к о л л е г а м о б щ е с т в а " З н а н и е " , п о т о м у ч т о в ы в е р и л и в е с ь э т о т м а т е р и а л . Я д у м а ю , ч т о о н о к а ж е т с я п о л е з е н к а к к а ж д о м у р о д и т е л ю , т а к и к а ж д о м у р е б е н к у , к о т о р ы й м о ж е т в э т о й с и т у а ц и и о к а з а т ь с я з а д е й с т в о в а н н ы м » , — п о я с н и л а о н а .

Ранее председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев сообщал, что законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю для детей и молодежи внесут на рассмотрение Госдумы в начале 2025 года. Законопроектом планируется закрепить само понятие травли. Предлагается обязать школы направлять информацию о случаях буллинга в полицию и в комиссию по делам несовершеннолетних.