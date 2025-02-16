В Минпросвещения сообщили об инициативах по борьбе с травлей в школах

Минпросвещения России работает с депутатами Госдумы над инициативами по пресечению травли в школах. Любые проявления агрессивных действий в образовательной среде должны мгновенно пресекаться, заявила директор департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.
«Сейчас на площадке Госдумы и нашего министерства идет работа по подготовке ряда законодательных инициатив, которые будут направлены как раз на вот такое более жесткое пресечение, причем пресечение как травли со стороны педагогов, так и непосредственно ответственности родителей, законных представителей. Но не с точки зрения их обвинения, наказания, а именно с точки зрения действенных механизмов помощи и поддержки», — сказала она на третьем заседании Всероссийского родительского комитета в Центре знаний "Машук".
Фальковская подчеркнула, что любые проявления агрессивных действий в образовательной среде должны мгновенно пресекаться, и неважно в отношении кого направлена травля - педагога или непосредственно самих обучающихся.
«Для нас важна такая разъяснительная работа. Мы совместно с Саратовской государственной юридической академией подготовили такой чек-лист по мерам правовой ответственности, связанной с травлей. Мы готовы будем директору МДЦ "Артек" Константину Альбертовичу [Федоренко] это все передать во Всероссийский родительский комитет, коллегам общества "Знание", потому что выверили весь этот материал. Я думаю, что он окажется полезен как каждому родителю, так и каждому ребенку, который может в этой ситуации оказаться задействованным», — пояснила она.
Ранее председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев сообщал, что законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю для детей и молодежи внесут на рассмотрение Госдумы в начале 2025 года. Законопроектом планируется закрепить само понятие травли. Предлагается обязать школы направлять информацию о случаях буллинга в полицию и в комиссию по делам несовершеннолетних.