Психолог рассказал о важности первого разочарования в любви

Это помогает ребёнку сформировать «зачатки» отношений.

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Такой опыт необходим для принятия альтернативной «картинки мира», объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» клинический психолог, гештальт-терапевт Марина Дурнева.

« О п ы т п е р в о г о р а з о ч а р о в а н и я о ч е н ь в а ж е н . К о г д а р е б ё н к у н р а в и т с я д е в о ч к а , о н е й д а р и т ц в е т о ч к и , п о д а р к и , а о н а о т в е р г а е т е г о . О ч е н ь в а ж н о п р и з н а т ь и с т и н н о с т ь п е р е ж и в а н и й р е б ё н к а . Р о д и т е л и г о в о р я т : " Н у , б у д е т у т е б я е щ ё т а к и х М а ш м и л л и о н " . А о н , б е д о л а г а , п е р е ж и в а е т м а к с и м а л ь н о е с т р а д а н и е , о т в е р ж е н и е . Д л я с а м о о ц е н к и э т о о ч е н ь в а ж н ы й о п ы т . М о я с а м о о ц е н к а м о ж е т с т а т ь у с т о й ч и в о й з а с ч ё т т о г о , ч т о я ф о р м и р у ю т о л е р а н т н о с т ь , т о л щ и н у с е б я к р а з л и ч н о м у м и р у . З а д а ч а р о д и т е л я — п о н и м а т ь , ч т о э т о н е т а л ю б о в ь , к о т о р а я и м е е т с я в в и д у в ю н о ш е с к о м в о з р а с т е . Э т о с о с т о я н и е п о з в о л я е т с ф о р м и р о в а т ь з а ч а т к и о т н о ш е н и й — о ч а р о в а н и е , р а з о ч а р о в а н и е , с и м п а т и ю , п р и з н а н и е , о т в е р ж е н и е . Р е б ё н о к с т а л к и в а е т с я с о т в е р ж е н и е м , н о о н м о ж е т п е р е ж и в а т ь с т о л ь к о , с к о л ь к о п о з в о л я е т е м у е г о э м о ц и о н а л ь н а я с ф е р а . Л ю б о м у р е б ё н к у э т о в а ж н о , ч т о б ы п о н я т ь , ч т о м и р р а з н ы й , и о н н е в с е г д а е г о б у д е т п р и н и м а т ь в т а к о й к а р т и н к е м и р а , в к о т о р о й о н х о ч е т » .

Ранее психолог назвала способ подготовить почву для романтических отношений подростков в школах. Юноши и девушки нуждаются во внеучебных мероприятиях. Там они смогут сформировать общие интересы, лучше узнать друг друга. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила проректор Института консультативной психологии и консалтинга, семейный психолог Наталья Панфилова.