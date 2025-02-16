Психолог рассказал о важности первого разочарования в любви

Психолог рассказала о важности первого разочарования в любви для детей
Это помогает ребёнку сформировать «зачатки» отношений.
Такой опыт необходим для принятия альтернативной «картинки мира», объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» клинический психолог, гештальт-терапевт Марина Дурнева.
«Опыт первого разочарования очень важен. Когда ребёнку нравится девочка, он ей дарит цветочки, подарки, а она отвергает его. Очень важно признать истинность переживаний ребёнка. Родители говорят: "Ну, будет у тебя ещё таких Маш миллион". А он, бедолага, переживает максимальное страдание, отвержение. Для самооценки это очень важный опыт. Моя самооценка может стать устойчивой за счёт того, что я формирую толерантность, толщину себя к различному миру. Задача родителя — понимать, что это не та любовь, которая имеется в виду в юношеском возрасте. Это состояние позволяет сформировать зачатки отношений — очарование, разочарование, симпатию, признание, отвержение. Ребёнок сталкивается с отвержением, но он может переживать столько, сколько позволяет ему его эмоциональная сфера. Любому ребёнку это важно, чтобы понять, что мир разный, и он не всегда его будет принимать в такой картинке мира, в которой он хочет».
Ранее психолог назвала способ подготовить почву для романтических отношений подростков в школах. Юноши и девушки нуждаются во внеучебных мероприятиях. Там они смогут сформировать общие интересы, лучше узнать друг друга. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила проректор Института консультативной психологии и консалтинга, семейный психолог Наталья Панфилова.