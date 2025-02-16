Минздрав предлагает изменить порядок оказания медпомощи детям в школах

Минздрав России предлагает изменить порядок оказания детям медицинской помощи в период обучения в образовательных организациях. В частности, ведомство предлагает ввести должность медсестры-специалиста по оказанию медпомощи обучающимся, а также наделить работников медпунктов правом выдавать лекарства детям с хроническими заболеваниями, сообщает пресс-служба министерства.

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«Минздравом России с учетом поступивших предложений, в том числе на круглых столах и партийной площадке партии "Единая России", проводится работа по переизданию Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях. <...> Минздравом России разработана целевая модель оказания медицинской помощи детям в образовательных организациях - оказание медицинской помощи в медицинских пунктах», — говорится в сообщении.

Ведомство предлагает пересмотреть штатную численность медработников и ввести должность медицинской сестры-специалиста по оказанию медицинской помощи обучающимся для повышения укомплектованности медицинскими кадрами, а также уточнить функциональные обязанности медработников медпункта образовательной организации и порядок передачи сведений о состоянии здоровья несовершеннолетних.

«Минздравом России <...> внесена возможность выдачи медицинским работником медицинского пункта лекарственных средств и специализированных продуктов лечебного питания несовершеннолетним с хроническими заболеваниями, состоящим под диспансерным наблюдением», — отмечается в сообщении.

Кроме того, проект предполагает актуализацию порядка оснащения медицинского пункта в части замены устаревшего оборудования и медицинских изделий современными аналогами, в том числе в составе укладок.