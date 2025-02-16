Сепарация у ребенка: что это такое и что делать родителям

Взросление ребенка неизбежно связано с его отделением от родителей, это естественный процесс становления личности. Это трудный период для всей семьи, всем приходится переходить через эту трансформацию. Психолог Центра содействия семейному воспитанию «Алые паруса» департамента труда и социальной защиты населения Москвы Наталья Вельдяскина дала советы, как помочь ребенку обрести независимость и использовать этот процесс для большего сближения, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

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Угрюмость и замкнутость подростка – основные признаки того, что сепарация началась, уже идет, и важно дать ему развить самостоятельность, чтобы отношения с родителями остались доверительными. Психолог отметила, что важно с малых лет давать ребенку быть свободным, но ответственным за свои решения. Не нужно ограничивать детей от проблем, важно, чтобы они участвовали в семейных советах, могли высказывать свое мнение, участвовали в домашних делах, учились управляться с деньгами. Конечно же, это должно быть в меру, не стоит доводить ситуацию до абсурда.

Как бы ни было сложно, нужно удерживать себя от желания помочь. Стоит обозначить, что всегда готовы прийти на помощь, и держаться, пока подросток не попросит о поддержке. Важно, чтобы он сам получил опыт, смог сделать выводы из разных ситуаций.

Стоит также дать ему личное пространство, личное время, чтобы это было только для него. Эти границы нужно уважать, не вторгаясь в его пространство. Опять же, здесь тоже важно соблюдать грань.

Сепарация, как бы она ни проходила, все равно трудный, болезненный процесс. Стоит обратиться к психологу, если что-то идет не так. Специалист поможет и направит, поможет решить проблему и наладить отношения.