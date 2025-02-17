Почему в детском ожирении часто виновата семья

Эндокринолог: родители полных детей тоже имеют лишний вес
Зачастую ожирение — семейная проблема.
Работать над её решением стоит вместе с психологом, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» детский эндокринолог высшей квалификационной категории Ирина Рыбкина.
«Чаще всего родители полных детей тоже имеют лишний вес. А родители, не имеющие лишний вес, скорее замечают прибавку веса у ребёнка, и они быстрее доходят до специалистов. В отличие от семьи, где все имеют избыток веса, либо выраженное ожирение. Конечно, для них это норма, эта семья думает, что им к врачу идти не надо, у них всё хорошо. Поэтому мы не можем лечить одного ребёнка, нам нужно работать со всей семьёй, и с мамой, и с папой, и с бабушкой. И в этом плане нам нужна помощь психолога, чтобы достучаться до всей семьи, чтобы мотивировать всю семью».
Ранее Рыбкина предупредила об опасности интервального голодания для детей. Это может привести к нарушениям психики, а также проблемам с гормонами и микробиомом кишечника. Рекомендуется придерживаться привычного режима питания с завтраком, обедом и ужином.