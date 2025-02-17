Почему в детском ожирении часто виновата семья

Зачастую ожирение — семейная проблема.

Работать над её решением стоит вместе с психологом, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» детский эндокринолог высшей квалификационной категории Ирина Рыбкина.

« Ч а щ е в с е г о р о д и т е л и п о л н ы х д е т е й т о ж е и м е ю т л и ш н и й в е с . А р о д и т е л и , н е и м е ю щ и е л и ш н и й в е с , с к о р е е з а м е ч а ю т п р и б а в к у в е с а у р е б ё н к а , и о н и б ы с т р е е д о х о д я т д о с п е ц и а л и с т о в . В о т л и ч и е о т с е м ь и , г д е в с е и м е ю т и з б ы т о к в е с а , л и б о в ы р а ж е н н о е о ж и р е н и е . К о н е ч н о , д л я н и х э т о н о р м а , э т а с е м ь я д у м а е т , ч т о и м к в р а ч у и д т и н е н а д о , у н и х в с ё х о р о ш о . П о э т о м у м ы н е м о ж е м л е ч и т ь о д н о г о р е б ё н к а , н а м н у ж н о р а б о т а т ь с о в с е й с е м ь ё й , и с м а м о й , и с п а п о й , и с б а б у ш к о й . И в э т о м п л а н е н а м н у ж н а п о м о щ ь п с и х о л о г а , ч т о б ы д о с т у ч а т ь с я д о в с е й с е м ь и , ч т о б ы м о т и в и р о в а т ь в с ю с е м ь ю » .

Ранее Рыбкина предупредила об опасности интервального голодания для детей. Это может привести к нарушениям психики, а также проблемам с гормонами и микробиомом кишечника. Рекомендуется придерживаться привычного режима питания с завтраком, обедом и ужином.