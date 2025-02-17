В российских школах появится специальное питание для детей с особенностями здоровья

Министерство просвещения разрабатывает меню диетического и лечебного питания для школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом первый заместитель главы ведомства Александра Бугаева заявила в ходе работы комитета Госдумы по просвещению на тему горячего питания и его качества, сообщает РИА Новости.

В школах появится специальное питание для детей с особенностями здоровья
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Чиновник отметил, что, по имеющимся у него данным, бесплатное горячее питание сейчас получают около 550 тысяч учеников с ОВЗ.

«Это, конечно, хорошо, но из них более чем 30 тысяч детей им такая еда противопоказана. Поэтому проводится работа вместе с коллегами из медицинских учреждений по организации отдельного питания для этих категорий, диетического, лечебного питания», уточнил Бугаев.

Он подчеркнул, что проработка этого вопроса важна для Минпросвещения.

Также чиновник отметил, что ведомство наладило размещение меню на сайте образовательных организаций — в 70 регионах РФ 100% школ опубликовали меню на своих официальных ресурсах.

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