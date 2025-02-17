В школах появится специальное питание для детей с особенностями здоровья

Министерство просвещения разрабатывает меню диетического и лечебного питания для школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом первый заместитель главы ведомства Александра Бугаева заявила в ходе работы комитета Госдумы по просвещению на тему горячего питания и его качества, сообщает РИА Новости.

Чиновник отметил, что, по имеющимся у него данным, бесплатное горячее питание сейчас получают около 550 тысяч учеников с ОВЗ.

« Э т о , к о н е ч н о , х о р о ш о , н о и з н и х б о л е е ч е м 3 0 т ы с я ч д е т е й — и м т а к а я е д а п р о т и в о п о к а з а н а . П о э т о м у п р о в о д и т с я р а б о т а в м е с т е с к о л л е г а м и и з м е д и ц и н с к и х у ч р е ж д е н и й п о о р г а н и з а ц и и о т д е л ь н о г о п и т а н и я д л я э т и х к а т е г о р и й , д и е т и ч е с к о г о , л е ч е б н о г о п и т а н и я » , — у т о ч н и л Бугаев.

Он подчеркнул, что проработка этого вопроса важна для Минпросвещения.

Также чиновник отметил, что ведомство наладило размещение меню на сайте образовательных организаций — в 70 регионах РФ 100% школ опубликовали меню на своих официальных ресурсах.