В школах появится специальное питание для детей с особенностями здоровья

В российских школах появится специальное питание для детей с особенностями здоровья
Министерство просвещения разрабатывает меню диетического и лечебного питания для школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом первый заместитель главы ведомства Александра Бугаева заявила в ходе работы комитета Госдумы по просвещению на тему горячего питания и его качества, сообщает РИА Новости.
Чиновник отметил, что, по имеющимся у него данным, бесплатное горячее питание сейчас получают около 550 тысяч учеников с ОВЗ.
«Это, конечно, хорошо, но из них более чем 30 тысяч детей — им такая еда противопоказана. Поэтому проводится работа вместе с коллегами из медицинских учреждений по организации отдельного питания для этих категорий, диетического, лечебного питания», — уточнил Бугаев.
Он подчеркнул, что проработка этого вопроса важна для Минпросвещения.
Также чиновник отметил, что ведомство наладило размещение меню на сайте образовательных организаций — в 70 регионах РФ 100% школ опубликовали меню на своих официальных ресурсах.