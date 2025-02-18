Психолог объяснил, почему дети могут отказываться от еды

Причиной отказа ребенка принимать пищу по настойчивому требованию родителей может быть дефицит внимания, боль при еде или семейные проблемы, рассказала «Узнай.ру» клинический психолог Татьяна Чернякова. По ее словам, в любом случае не стоит заставлять детей действовать вопреки их воле, поскольку решение о выборе времени, количества и типа пищи — один из этапов взросления человека и обретения им независимости.

Чернякова отметила, что у маленьких детей отказ в приеме пищи чаще всего связан с физиологическим дискомфортом, который порой возникает при еде: прорезывание зубов, боли в желудке, просто усталость. Возраст не всегда позволяет выразить все эти тревоги словами, и родителям кажется, будто ребенок банально капризничает. Кроме того, причины нежелания есть могут быть и психологическими.

Д е т и в о с п р и н и м а ю т м и р ч е р е з э м о ц и и . Е с л и р е б ё н о к ч у в с т в у е т , ч т о е д а с в я з а н а с н а п р я ж е н и е м , с т р е с с о м и л и п е р е ж и в а н и я м и , о н д е й с т в и т е л ь н о м о ж е т и з б е г а т ь е ё . Ф р а з ы : « Т ы д о л ж е н п о е с т ь ! » , « Т ы н е м о ж е ш ь о с т а в и т ь э т о » , у с л ы ш а н н ы е в д е т с к о м с а д у и л и д о м а , в о с п р и н и м а ю т с я к а к ж е л а н и е в з р о с л о г о з а с т а в и т ь д е л а т ь ч т о - т о п р о т и в в о л и . Э т о п р о в о ц и р у е т с т р е с с , к о т о р ы й б л о к и р у е т а п п е т и т , — п о д е л и л а с ь Т а т ь я н а Ч е р н я к о в а .

Она добавила, что дети нередко отказываются из-за эмоционального дискомфорта на фоне конфликтов в семье: ссор между родственниками, развода родителей, в целом отсутствия должного внимания и заботы со стороны старших. В этом случае психолог рекомендует вовремя распознать проблему и окружить ребенка максимальной опекой.

Нежелание детей есть психологи объясняют и просто этапом взросления, формирования личности.

Н е с т о и т и и с к л ю ч а т ь п о т р е б н о с т ь в а в т о н о м и и . К о г д а р е б ё н о к р а с т е т , о н н а ч и н а е т о с о з н а в а т ь , ч т о м о ж е т к о н т р о л и р о в а т ь , а ч т о н е т . И п и щ а — о д н а и з н е м н о г и х с ф е р , в к о т о р о й о н м о ж е т п р о я в и т ь с в о ю н е з а в и с и м о с т ь . О т к а з о т е д ы м о ж е т б ы т ь с п о с о б о м с к а з а т ь : « Я с а м р е ш а ю , ч т о и к о г д а м н е е с т ь ! » В э т о т м о м е н т в а ж н о н е б о р о т ь с я с р е б ё н к о м , а д а т ь е м у п р о с т р а н с т в о д л я т о г о , ч т о б ы о н п о ч у в с т в о в а л с в о ю с а м о с т о я т е л ь н о с т ь и у в е р е н н о с т ь , — п о с о в е т о в а л а э к с п е р т .

Ранее руководитель Центра развития психологической культуры гештальт-терапевт Светлана Ершова заявила, что уважение личной свободы и интересов партнера создает доверие в отношениях. По ее мнению, углубить духовную связь может помочь умение открыто делиться чувствами и быть эмоционально прозрачными.