Психолог объяснил, почему дети могут отказываться от еды

Психолог назвала главные причины отказа детей от еды
Причиной отказа ребенка принимать пищу по настойчивому требованию родителей может быть дефицит внимания, боль при еде или семейные проблемы, рассказала «Узнай.ру» клинический психолог Татьяна Чернякова. По ее словам, в любом случае не стоит заставлять детей действовать вопреки их воле, поскольку решение о выборе времени, количества и типа пищи — один из этапов взросления человека и обретения им независимости.
Чернякова отметила, что у маленьких детей отказ в приеме пищи чаще всего связан с физиологическим дискомфортом, который порой возникает при еде: прорезывание зубов, боли в желудке, просто усталость. Возраст не всегда позволяет выразить все эти тревоги словами, и родителям кажется, будто ребенок банально капризничает. Кроме того, причины нежелания есть могут быть и психологическими.
Дети воспринимают мир через эмоции. Если ребёнок чувствует, что еда связана с напряжением, стрессом или переживаниями, он действительно может избегать её. Фразы: «Ты должен поесть!», «Ты не можешь оставить это», услышанные в детском саду или дома, воспринимаются как желание взрослого заставить делать что-то против воли. Это провоцирует стресс, который блокирует аппетит, — поделилась Татьяна Чернякова.
Она добавила, что дети нередко отказываются из-за эмоционального дискомфорта на фоне конфликтов в семье: ссор между родственниками, развода родителей, в целом отсутствия должного внимания и заботы со стороны старших. В этом случае психолог рекомендует вовремя распознать проблему и окружить ребенка максимальной опекой.
Нежелание детей есть психологи объясняют и просто этапом взросления, формирования личности.
Не стоит и исключать потребность в автономии. Когда ребёнок растет, он начинает осознавать, что может контролировать, а что нет. И пища — одна из немногих сфер, в которой он может проявить свою независимость. Отказ от еды может быть способом сказать: «Я сам решаю, что и когда мне есть!» В этот момент важно не бороться с ребёнком, а дать ему пространство для того, чтобы он почувствовал свою самостоятельность и уверенность, — посоветовала эксперт.
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