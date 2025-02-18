Психолог назвала неочевидный плюс СДВГ у детей

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) обладают повышенной способностью воспринимать окружающий мир, что способствует мультизадачности. Об этом рассказала психолог, гештальттерапевт Светлана Ершова.

По ее словам, ребенок с таким нейроповеденческим расстройством может иметь огромный жизненный потенциал.

— У детей с СДВГ способность осознавать и воспринимать мир намного выше среднего уровня. Они многократно больше замечают, чувствуют, слышат, видят, ощущают, но не могут обрабатывать и управлять воспринимаемым. СДВГ — это скрытая суперспособность в мире возможностей, — пояснила эксперт.

Она отметила, что такие дети обладают гибким мышлением, высокой энергией и способностью быстро адаптироваться к изменениям. Они часто умеют работать в нескольких направлениях одновременно и проявляют креативность, что делает их успешными в области науки и искусства.

— Потенциал СДВГ огромен. Это гибкость мышления и творческий подход <…> Это высокая энергия и энтузиазм <…> Это быстрая реакция на изменения в окружающей среде. Это способность работать сразу в нескольких сферах, быстро переключаясь между задачами. Кроме того, дети с СДВГ часто проявляют креативность и талант к творчеству <…>, — резюмировала Ершова в беседе с News.ru.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это расстройство поведения и психического развития, которое чаще всего проявляется в детском возрасте. Подробнее о нем «Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога сети медицинских центров «Неболит» Алексея Парфенова.