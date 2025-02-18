Названы предметы, которые тяжелее всего даются школьникам в России

По мнению 54% родителей тяжелее всего даются школьникам технические предметы, такие как математика (29%) и физика (24%). На третьем месте среди самых сложных предметов оказался русский язык (12%), который всего на 2% обогнал еще одного представителя точных наук — химию. Интересно, что наименьшие затруднения у учеников вызывают гуманитарные науки: история, литература и иностранный язык набрали 7%, 6% и 4% соответственно.

Это показало исследование сервиса Профи.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самый эффективный метод для решения проблем с учебой — занятия с репетитором. Наиболее востребованными предметами на дополнительное изучение также остаются математика (23%) и физика (18%), а тройку лидеров замыкают занятия иностранным языком — их посещают 16% школьников. Также повышенный спрос наблюдается на такие предметы, как русский язык (13%) и химия (8%).

Более трети опрошенных родителей (34%) признают, что чаще всего дело заключается в заинтересованности самого ребёнка. Детям просто неинтересен предмет (26%) и, как следствие, им сложно сосредоточить на нём внимание (34%). Среди других распространенных причин родители указывают на чрезмерную сложность программы обучения (16%) и на то, что многие предметы требуют много практики, времени на которую не хватает (11%).

35% родителей твердо убеждены, что при правильном индивидуальном подходе репетитора любой ребёнок захочет и сможет научиться даже самой сложной науке. Однако почти половина респондентов (49%) смотрят на вопрос немного шире, они сомневаются, что успех в изучении предмета зависит исключительно от преподавателя. По их мнению, кроме репетитора на желание ребенка оказывают огромное влияние ещё множество других факторов: окружение, интересы, интернет-ресурсы и природная предрасположенность к определенному виду деятельности.

В то же время 16% опрошенных не особенно верят в эффективность этого метода, поскольку убеждены, что успех в учебе зависит лишь от прилежности самих учеников.

Основная проблема в обучении — отсутствие мотивации у ребенка, так считают 32% опрошенных родителей. Они уверены, что если репетитор сможет заинтересовать и вдохновить школьника на изучение предмета, то понимание любого, даже самого сложного из них, окажется ему вполне по силам. В то же время, 18% опрошенных указывают на смежную проблему: преподаватель не находит подход к ребёнку. Примерно такое же количество респондентов (16%) указывают на то, что основным препятствием к качественному усвоению учебной программы является высокая нагрузка на детей. По их мнению, объем знаний, который дают ученикам за учебный год сильно превышает тот, который может изучить среднестатистический ребенок. И лишь 11% говорят, что школьники теряют интерес к предмету несмотря на индивидуальный подход.