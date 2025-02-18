Стало известно, какие школьники чаще всего обращаются к психологам

Чаще всего столичные школьники обращаются к психологам, чтобы решить проблемы в отношениях со сверстниками, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-служба департамента образования и науки.

« Ч а щ е в с е г о к н а м о б р а щ а ю т с я п о д р о с т к и в в о з р а с т е о т 1 3 д о 1 6 л е т . В б о л ь ш е й с т е п е н и д е в о ч к и . М а л ь ч и к и р е ж е о б р а щ а ю т с я з а п о м о щ ь ю . С а м а я р а с п р о с т р а н е н н а я т е м а – о т н о ш е н и я с о с в е р с т н и к а м и . В т о р а я – о т н о ш е н и я с р о д и т е л я м и , к а к д о г о в а р и в а т ь с я . Ч а с т о п и ш у т р е б я т а , к о т о р ы е н а х о д я т с я в к р и з и с н о й с и т у а ц и и , к о г д а в а ж н о п о д е л и т ь с я с в о и м э м о ц и о н а л ь н ы м с о с т о я н и е м , н е б ы т ь о д н о м у » , – п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а с л о в а п е д а г о г а - п с и х о л о г а Г о р о д с к о г о п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о г о ц е н т р а Андрея Казакова.

Отмечается, что психологи также помогают детям решать и другие вопросы. Они подсказывают, как сообщить родителям о плохой оценке, помириться с другом, найти новых знакомых, куда обратиться в случае опасной ситуации.

« О т д е л е н и я ц е н т р а р а б о т а ю т в 1 0 о к р у г а х с т о л и ц ы п о 3 0 а д р е с а м . П о м о щ ь д е т я м о к а з ы в а ю т б о л е е 5 0 0 с п е ц и а л и с т о в : п с и х о л о г и , д е ф е к т о л о г и , л о г о п е д ы . К о н с у л ь т а ц и и д о с т у п н ы и д л я р о д и т е л е й с д е т ь м и м л а д ш е г о в о з р а с т а . Г о р о д с к о й п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и й ц е н т р о к а з ы в а е т к о н с у л ь т а т и в н у ю и к о р р е к ц и о н н у ю п о м о щ ь д е т я м , н а ч и н а я с п о л у т о р а л е т . З а п и с а т ь с я в ц е н т р м о ж н о ч е р е з г о р о д с к о й п о р т а л m o s . r u . С е г о д н я п р а к т и ч е с к и в к а ж д о й о б р а з о в а т е л ь н о й о р г а н и з а ц и и М о с к в ы д е й с т в у е т п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к а я с л у ж б а . Э т о п о з в о л я е т р е б е н к у п о л у ч и т ь п о д д е р ж к у с п е ц и а л и с т а п р я м о в с в о е й ш к о л е » , – з а к л ю ч и л и в п р е с с - с л у ж б е .

В Москве для школьников есть несколько ресурсов дистанционной профессиональной психологической поддержки. Среди них – детский телефон доверия 8 (800) 200–01–22 (с мобильных телефонов – 124), также можно написать в подростковый чат «Мырядом.онлайн». В обоих случаях помощь предоставляется анонимно. Школьнику достаточно сообщить психологу проблему, которая его беспокоит.