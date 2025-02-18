Стало известно, какие школьники чаще всего обращаются к психологам

Московские школьники чаще всего обращаются к психологам по поводу проблем в отношениях
Чаще всего столичные школьники обращаются к психологам, чтобы решить проблемы в отношениях со сверстниками, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-служба департамента образования и науки.
«Чаще всего к нам обращаются подростки в возрасте от 13 до 16 лет. В большей степени девочки. Мальчики реже обращаются за помощью. Самая распространенная тема – отношения со сверстниками. Вторая – отношения с родителями, как договариваться. Часто пишут ребята, которые находятся в кризисной ситуации, когда важно поделиться своим эмоциональным состоянием, не быть одному», – приводит пресс-служба слова педагога-психолога Городского психолого-педагогического центра Андрея Казакова.
Отмечается, что психологи также помогают детям решать и другие вопросы. Они подсказывают, как сообщить родителям о плохой оценке, помириться с другом, найти новых знакомых, куда обратиться в случае опасной ситуации.
«Отделения центра работают в 10 округах столицы по 30 адресам. Помощь детям оказывают более 500 специалистов: психологи, дефектологи, логопеды. Консультации доступны и для родителей с детьми младшего возраста. Городской психолого-педагогический центр оказывает консультативную и коррекционную помощь детям, начиная с полутора лет. Записаться в центр можно через городской портал mos.ru. Сегодня практически в каждой образовательной организации Москвы действует психолого-педагогическая служба. Это позволяет ребенку получить поддержку специалиста прямо в своей школе», – заключили в пресс-службе.
В Москве для школьников есть несколько ресурсов дистанционной профессиональной психологической поддержки. Среди них – детский телефон доверия 8 (800) 200–01–22 (с мобильных телефонов – 124), также можно написать в подростковый чат «Мырядом.онлайн». В обоих случаях помощь предоставляется анонимно. Школьнику достаточно сообщить психологу проблему, которая его беспокоит.