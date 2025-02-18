В России могут разрешить женщинам кормить грудью в общественных местах
В России необходимо законодательно разрешить женщинам кормить грудью в общественных местах. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире своего Telegram-канала.
«Очень хочется прописать [в законе], что никто не может запретить, выгнать или помешать женщине кормить грудью своего ребенка в общественном месте», — отметила она.
Буцкая подчеркнула, что право женщин на кормление грудью ребенка не должно каким-либо образом ограничиваться. Она заверила, что власти подумают над тем, чтобы женщинам «было комфортно».
В прошлом году опрос kp.ru показал, что более половины (69%) россиян считают уместным грудное вскармливание в общественных местах. При этом 57% из этой части опрошенных считают, что при кормлении ребенка женщина должна прикрывать грудь, чтобы не смущать окружающих. Еще 12% думают, что прикрываться необязательно.
26% респондентов уверены, что кормить новорожденных можно только в комнатах матери и ребенка. В связи с этим они призвали увеличить количество доступных комнат матери и ребенка в общественных местах.