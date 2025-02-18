В России могут разрешить женщинам кормить грудью в общественных местах

В России необходимо законодательно разрешить женщинам кормить грудью в общественных местах. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире своего Telegram-канала.

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« О ч е н ь х о ч е т с я п р о п и с а т ь [ в з а к о н е ] , ч т о н и к т о н е м о ж е т з а п р е т и т ь , в ы г н а т ь и л и п о м е ш а т ь ж е н щ и н е к о р м и т ь г р у д ь ю с в о е г о р е б е н к а в о б щ е с т в е н н о м м е с т е » , — о т м е т и л а о н а .

Буцкая подчеркнула, что право женщин на кормление грудью ребенка не должно каким-либо образом ограничиваться. Она заверила, что власти подумают над тем, чтобы женщинам «было комфортно».

В прошлом году опрос kp.ru показал, что более половины (69%) россиян считают уместным грудное вскармливание в общественных местах. При этом 57% из этой части опрошенных считают, что при кормлении ребенка женщина должна прикрывать грудь, чтобы не смущать окружающих. Еще 12% думают, что прикрываться необязательно.

26% респондентов уверены, что кормить новорожденных можно только в комнатах матери и ребенка. В связи с этим они призвали увеличить количество доступных комнат матери и ребенка в общественных местах.