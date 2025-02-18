Как нужно вести себя с ребенком, если он переживает из-за веса

Таким образом можно усугубить ситуацию.

О недовольстве подростка собственным телом могут сигнализировать его попытки втягивать живот перед зеркалом.

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» детский эндокринолог высшей квалификационной категории Ирина Рыбкина.

« К а к т о л ь к о в ы у в и д е л и , ч т о р е б ё н о к н а ч и н а е т в т я г и в а т ь ж и в о т , э т о т о т м о м е н т , к о г д а м о ж н о н а э т о м н е м н о ж е ч к о с ы г р а т ь . Н и в к о е м с л у ч а е н е п е р е г н у т ь п а л к у , ч т о б ы н е б ы л о к о м п л е к с а . Н о с ы г р а т ь н а т о м , ч т о , « д а в а й - к а п о й д ё м в м е с т е п о г у л я е м , с х о д и м с т о б о й в з а л . Я п р и г о т о в и л а т а к у ю - т о е д у . Д а в а й в м е с т е п о п р о б у е м » . Н е в а ж н о , с к о л ь к о л е т ч е л о в е к у , к о г д а о н о с о з н а ё т э т у п р о б л е м у : 1 2 , 1 5 , 3 0 , 5 0 , — н е п р и н ц и п и а л ь н о . Т ы о с о з н а л , ч т о у т е б я е с т ь п р о б л е м а , н а ч и н а й с н е й р а б о т а т ь . Н а ч н и м е н я т ь с е б я , о к р у ж а ю щ и е п о д т я н у т с я . Е с л и м а м а в 4 5 л е т в о п р е д е л ё н н о й г о р м о н а л ь н о й п е р е с т р о й к е п о н и м а е т : « О й , н а д о н а ч и н а т ь с л е д и т ь » . О н а ж е п о - д р у г о м у г о т о в и т ь д о м а н а ч н ё т . И п о д р о с т к и е ё т о ж е п о т и х о н е ч к у б у д у т п е р е с т р а и в а т ь с я . Н и к о г д а н е б у д е т в о л ш е б н о й п а л о ч к и » .

Ранее эндокринолог предупредила об опасности интервального голодания для детей. Это может привести к нарушениям психики, а также проблемам с гормонами и микробиомом кишечника. Рекомендуется придерживаться привычного режима питания с завтраком, обедом и ужином.