Как нужно вести себя с ребенком, если он переживает из-за веса

Эндокринолог попросила не оказывать психологическое давление на ребёнка, если он переживает из-за веса
Таким образом можно усугубить ситуацию.
О недовольстве подростка собственным телом могут сигнализировать его попытки втягивать живот перед зеркалом.
Об этом сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» детский эндокринолог высшей квалификационной категории Ирина Рыбкина.
«Как только вы увидели, что ребёнок начинает втягивать живот, это тот момент, когда можно на этом немножечко сыграть. Ни в коем случае не перегнуть палку, чтобы не было комплекса. Но сыграть на том, что, «давай-ка пойдём вместе погуляем, сходим с тобой в зал. Я приготовила такую-то еду. Давай вместе попробуем». Неважно, сколько лет человеку, когда он осознаёт эту проблему: 12, 15, 30, 50, — не принципиально. Ты осознал, что у тебя есть проблема, начинай с ней работать. Начни менять себя, окружающие подтянутся. Если мама в 45 лет в определённой гормональной перестройке понимает: «Ой, надо начинать следить». Она же по-другому готовить дома начнёт. И подростки её тоже потихонечку будут перестраиваться. Никогда не будет волшебной палочки».
Ранее эндокринолог предупредила об опасности интервального голодания для детей. Это может привести к нарушениям психики, а также проблемам с гормонами и микробиомом кишечника. Рекомендуется придерживаться привычного режима питания с завтраком, обедом и ужином.