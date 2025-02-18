Полезно ли отдавать ребенка в детский сад до трех лет

Во многих странах считается, что для здорового развития детей необходимо, чтобы они жили дома с матерями до трех лет. Однако новое исследование Токийского университета Тохоку, опубликованном в Scientific Reports, показывает, что воспитание детей в раннем возрасте вне дома вовсе не мешает их развитию, а наоборот, может способствовать развитию социальных, моторных и навыков решения проблем.

Исследователи проанализировали данные около 40 000 детей из масштабного исследования рождаемости и детства в Японии.

Работа показала, что дети, начавшие посещать детский сад с шести месяцев, к трем годам демонстрируют более высокие показатели развития. Улучшения наблюдались в пяти областях: коммуникация, крупная и мелкая моторика, решение задач и личностно-социальные навыки.

Наибольшие различия в развитии наблюдались в сфере коммуникации и личностно-социальных навыков. Дети, воспитанные в детских садах, также показали лучшую моторику — способность контролировать и координировать движения. Авторы предполагают, что это связано с более долгими играми с другими детьми.