Ученые выяснили, какие дети чаще страдают от депрессии

Ученые провели проспективное когортное исследование и установили наличие корреляции между уровнем физической активности и количеством экранного времени в детском возрасте и частотой депрессивных расстройств в подростковом периоде. Анализировались данные о здоровье 187 детей. Первый пул данных был собран, когда участники исследования находились в возрасте от шести до девяти лет (с октября 2007 года по ноябрь 2009-го), а восемь лет спустя была проведена повторная оценка.

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Данные собирались в рамках проекта PANIC — «Исследование физической активности и питания у детей». 51,9% участников исследования составили мальчики, 48,1% — девочки. Для анализа оценивался общий уровень физической активности (в большинстве случае использовался акселерометр) и время, которое дети проводили перед экраном смартфона или компьютера. Для выявления связи между полученными данными использовался метод линейного регрессионного анализа.

Ученые ставили цель — узнать, связаны ли особенности образа жизни в детском возрасте с уровнем восприятия стресса и уязвимостью для симптомов депрессии в подростковом периоде.

В результате выяснилось, что чем выше был уровень регистрируемой физической активности, тем ниже был уровень воспринимаемого стресса и частота депрессивных расстройств. Для экранного времени зависимость была прямой: то есть чем больше времени дети посвящали гаджетам и компьютерам, тем выше был уровень стрессовых расстройств и депрессии в подростковом возрасте. Материалы исследования приведены в статье в журнале JAMA Network Open.

Ученые отметили, что если ребенок ведет малоподвижный образ жизни, для снижения риска развития симпотомов депрессии в подростковом периоде желательно хотя бы снизить количество экранного времени. Проблемы с психическим здоровьем затрагивают от 25% до 30% молодых людей, поэтому важно выявлять факторы, влияющие на психическое здоровье детей и подростков, подчеркнули ученые.

Ранее детский эндокринолог Руслана Ахмедова рассказала, как снизить риск ожирения у ребенка. Особое внимание следует уделять детям с наследственной предрасположенностью к набору лишнего веса, а также малышам, которые родились с весом более четырех килограмм. Также важно с раннего детства формировать у ребенка здоровые пищевые привычки. Рекомендуется кормить ребенка грудью и, по возможности, отказаться от введения прикорма в первые шесть месяцев жизни. Кроме того, необходимо вовлекать ребенка в занятия спортом, прогулки, подвижные игры.