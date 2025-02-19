Эксперт ответил, что делать, если ребенку не нравится искусство

Эксперт Левин: увлечь подростка искусством можно с помощью технологий
В попытках увлечь искусством своих детей родители часто сталкиваются с проблемой неприятия. Для многих подростков поход в музей или картинную галерею кажется скучным, а классическое искусство — сложным. Директор Московской школы современного искусства Михаил Левин рассказал «Газете.Ru», какие ошибки часто совершают взрослые, пытаясь заинтересовать подростков музейными экспозициями.
«Родители часто навязывают свои любимые жанры, художников или произведения, не принимая во внимание интересы ребенка. Это может вызвать отторжение, если подросток чувствует, что его заставляют следовать чужому вкусу, а не развивать свой. Причиной может также стать неправильно выбранный жанр. Классические картины и скульптуры могут быть сложными для восприятия подростков, особенно если они не знакомы с контекстом эпохи. Современное искусство, напротив, часто более близко к их опыту и языку. Родителям также стоит понимать важность мира, в котором живет подросток. Если они отрицают ценность массовой культуры (музыка, кино, комиксы), они рискуют отдалиться от ребенка. Между тем, многие элементы масскультуры имеют глубокие корни в классическом искусстве», — объяснил он.
Многие подростки считают музеи скучными, потому что воспринимают их как место для пассивного наблюдения за старыми картинами или экспонатами, где нужно молчать и соблюдать строгие правила. Современные подростки привыкли к цифровым технологиям, и традиционные музеи могут казаться устаревшими в сравнении с онлайн-контентом.
Строгие правила в музеях (например, запрет на шум, фотографирование, физическое взаимодействие с экспонатами) также могут восприниматься как ограничение свободы.
«Увлечь подростка искусством можно с помощью технологий. Например, позвольте использовать смартфон для создания контента: снимать короткие видео-обзоры или делать коллажи из понравившихся работ. Во-вторых, выбирайте музеи, где используются технологии дополненной реальности (AR) или виртуальной реальности (VR), позволяющие взаимодействовать с экспонатами. Если музей также предоставляет возможность, предложите сыграть в цифровую игру, связанную с экспозицией», — посоветовал специалист.
Важным пунктом в приобщении подростка к искусству может стать выстраивание личной связи с искусством. Обсудите, какое чувство вызывает у него конкретное произведение, и попросите его сравнить его с собственными переживаниями или ситуациями из жизни. Вовлекайте подростка в творческий процесс, например, предлагайте создать что-то своё: рисунок, коллаж или даже текст, вдохновленный увиденным в музее.
«А для похода в культурные учреждения лучше выбрать тему, которая близка подростку (например, современное искусство, стрит-арт или портреты известных личностей), чтобы он мог легче отождествить себя с выставкой», — заметил он.
Еще один способ увлечь своих детей — превратить визит в музей в игру или квест.
«Например, создайте список "охоты на сокровища", где подростку нужно найти определенные предметы или детали в картинах или экспонатах. Предложите придумать историю о герое, связанную с выбранным произведением искусства. Используйте мобильные приложения или аудиогиды, которые предлагают интерактивные задачи или интересные факты», — резюмировал эксперт.