Эксперт Левин: увлечь подростка искусством можно с помощью технологий

В попытках увлечь искусством своих детей родители часто сталкиваются с проблемой неприятия. Для многих подростков поход в музей или картинную галерею кажется скучным, а классическое искусство — сложным. Директор Московской школы современного искусства Михаил Левин рассказал «Газете.Ru», какие ошибки часто совершают взрослые, пытаясь заинтересовать подростков музейными экспозициями.

Эксперт ответил, что делать, если ребенку не нравится искусство
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«Родители часто навязывают свои любимые жанры, художников или произведения, не принимая во внимание интересы ребенка. Это может вызвать отторжение, если подросток чувствует, что его заставляют следовать чужому вкусу, а не развивать свой. Причиной может также стать неправильно выбранный жанр. Классические картины и скульптуры могут быть сложными для восприятия подростков, особенно если они не знакомы с контекстом эпохи. Современное искусство, напротив, часто более близко к их опыту и языку. Родителям также стоит понимать важность мира, в котором живет подросток. Если они отрицают ценность массовой культуры (музыка, кино, комиксы), они рискуют отдалиться от ребенка. Между тем, многие элементы масскультуры имеют глубокие корни в классическом искусстве», объяснил он.

Многие подростки считают музеи скучными, потому что воспринимают их как место для пассивного наблюдения за старыми картинами или экспонатами, где нужно молчать и соблюдать строгие правила. Современные подростки привыкли к цифровым технологиям, и традиционные музеи могут казаться устаревшими в сравнении с онлайн-контентом.

Строгие правила в музеях (например, запрет на шум, фотографирование, физическое взаимодействие с экспонатами) также могут восприниматься как ограничение свободы.

«Увлечь подростка искусством можно с помощью технологий. Например, позвольте использовать смартфон для создания контента: снимать короткие видео-обзоры или делать коллажи из понравившихся работ. Во-вторых, выбирайте музеи, где используются технологии дополненной реальности (AR) или виртуальной реальности (VR), позволяющие взаимодействовать с экспонатами. Если музей также предоставляет возможность, предложите сыграть в цифровую игру, связанную с экспозицией», посоветовал специалист.

Важным пунктом в приобщении подростка к искусству может стать выстраивание личной связи с искусством. Обсудите, какое чувство вызывает у него конкретное произведение, и попросите его сравнить его с собственными переживаниями или ситуациями из жизни. Вовлекайте подростка в творческий процесс, например, предлагайте создать что-то своё: рисунок, коллаж или даже текст, вдохновленный увиденным в музее.

«А для похода в культурные учреждения лучше выбрать тему, которая близка подростку (например, современное искусство, стрит-арт или портреты известных личностей), чтобы он мог легче отождествить себя с выставкой», заметил он.

Еще один способ увлечь своих детей — превратить визит в музей в игру или квест.

«Например, создайте список "охоты на сокровища", где подростку нужно найти определенные предметы или детали в картинах или экспонатах. Предложите придумать историю о герое, связанную с выбранным произведением искусства. Используйте мобильные приложения или аудиогиды, которые предлагают интерактивные задачи или интересные факты», резюмировал эксперт.
Дети
Михаил Левин