Эксперт ответил, что делать, если ребенку не нравится искусство

В попытках увлечь искусством своих детей родители часто сталкиваются с проблемой неприятия. Для многих подростков поход в музей или картинную галерею кажется скучным, а классическое искусство — сложным. Директор Московской школы современного искусства Михаил Левин рассказал «Газете.Ru», какие ошибки часто совершают взрослые, пытаясь заинтересовать подростков музейными экспозициями.

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« Р о д и т е л и ч а с т о н а в я з ы в а ю т с в о и л ю б и м ы е ж а н р ы , х у д о ж н и к о в и л и п р о и з в е д е н и я , н е п р и н и м а я в о в н и м а н и е и н т е р е с ы р е б е н к а . Э т о м о ж е т в ы з в а т ь о т т о р ж е н и е , е с л и п о д р о с т о к ч у в с т в у е т , ч т о е г о з а с т а в л я ю т с л е д о в а т ь ч у ж о м у в к у с у , а н е р а з в и в а т ь с в о й . П р и ч и н о й м о ж е т т а к ж е с т а т ь н е п р а в и л ь н о в ы б р а н н ы й ж а н р . К л а с с и ч е с к и е к а р т и н ы и с к у л ь п т у р ы м о г у т б ы т ь с л о ж н ы м и д л я в о с п р и я т и я п о д р о с т к о в , о с о б е н н о е с л и о н и н е з н а к о м ы с к о н т е к с т о м э п о х и . С о в р е м е н н о е и с к у с с т в о , н а п р о т и в , ч а с т о б о л е е б л и з к о к и х о п ы т у и я з ы к у . Р о д и т е л я м т а к ж е с т о и т п о н и м а т ь в а ж н о с т ь м и р а , в к о т о р о м ж и в е т п о д р о с т о к . Е с л и о н и о т р и ц а ю т ц е н н о с т ь м а с с о в о й к у л ь т у р ы ( м у з ы к а , к и н о , к о м и к с ы ) , о н и р и с к у ю т о т д а л и т ь с я о т р е б е н к а . М е ж д у т е м , м н о г и е э л е м е н т ы м а с с к у л ь т у р ы и м е ю т г л у б о к и е к о р н и в к л а с с и ч е с к о м и с к у с с т в е » , — о б ъ я с н и л о н .

Многие подростки считают музеи скучными, потому что воспринимают их как место для пассивного наблюдения за старыми картинами или экспонатами, где нужно молчать и соблюдать строгие правила. Современные подростки привыкли к цифровым технологиям, и традиционные музеи могут казаться устаревшими в сравнении с онлайн-контентом.

Строгие правила в музеях (например, запрет на шум, фотографирование, физическое взаимодействие с экспонатами) также могут восприниматься как ограничение свободы.

« У в л е ч ь п о д р о с т к а и с к у с с т в о м м о ж н о с п о м о щ ь ю т е х н о л о г и й . Н а п р и м е р , п о з в о л ь т е и с п о л ь з о в а т ь с м а р т ф о н д л я с о з д а н и я к о н т е н т а : с н и м а т ь к о р о т к и е в и д е о - о б з о р ы и л и д е л а т ь к о л л а ж и и з п о н р а в и в ш и х с я р а б о т . В о - в т о р ы х , в ы б и р а й т е м у з е и , г д е и с п о л ь з у ю т с я т е х н о л о г и и д о п о л н е н н о й р е а л ь н о с т и ( A R ) и л и в и р т у а л ь н о й р е а л ь н о с т и ( V R ) , п о з в о л я ю щ и е в з а и м о д е й с т в о в а т ь с э к с п о н а т а м и . Е с л и м у з е й т а к ж е п р е д о с т а в л я е т в о з м о ж н о с т ь , п р е д л о ж и т е с ы г р а т ь в ц и ф р о в у ю и г р у , с в я з а н н у ю с э к с п о з и ц и е й » , — п о с о в е т о в а л с п е ц и а л и с т .

Важным пунктом в приобщении подростка к искусству может стать выстраивание личной связи с искусством. Обсудите, какое чувство вызывает у него конкретное произведение, и попросите его сравнить его с собственными переживаниями или ситуациями из жизни. Вовлекайте подростка в творческий процесс, например, предлагайте создать что-то своё: рисунок, коллаж или даже текст, вдохновленный увиденным в музее.

« А д л я п о х о д а в к у л ь т у р н ы е у ч р е ж д е н и я л у ч ш е в ы б р а т ь т е м у , к о т о р а я б л и з к а п о д р о с т к у ( н а п р и м е р , с о в р е м е н н о е и с к у с с т в о , с т р и т - а р т и л и п о р т р е т ы и з в е с т н ы х л и ч н о с т е й ) , ч т о б ы о н м о г л е г ч е о т о ж д е с т в и т ь с е б я с в ы с т а в к о й » , — з а м е т и л о н .

Еще один способ увлечь своих детей — превратить визит в музей в игру или квест.