В чем опасность наушников с шумоподавлением для детского мозга

Использование наушников с функцией шумоподавления особенно вредно для детей, так как их мозг еще учится распознавать речь. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил врач-оториноларинголог Видновской клинической больницы Рауль Тен.

«Длительная изоляция от фоновых шумов при бесконтрольном использовании наушников с шумоподавлением может снизить способность мозга фильтровать звуки в шумной среде. Это связано с тем, что слуховая система «отвыкает» от необходимости выделять речь на фоне помех. Особенно это касается детей, чей слух адаптируется к окружающему миру», – рассказал врач.

По его словам, наушники могут вызывать ощущение «укачивания» и головную боль.

«Жалобы на головную боль при использовании шумоподавления в наушниках – не редкость, это может возникать по нескольким причинам: давление на ушную раковину – плотные амбушюры нарушают кровообращение; эффект «звукового вакуума» – постоянное подавление низких частот вызывает дисбаланс в работе вестибулярного аппарата у чувствительных людей; электромагнитное излучение – минимально, но может влиять на метеозависимых лиц», – сказал Рауль Тен.

При этом в целом опция шумоподавления защищает человека от акустического стресса и может предотвратить потерю слуха, если использовать наушники правильно, подчеркнул врач.

«Не следует использовать шумоподавление непрерывно дольше часа и суммарно не более трех–четырех часов в день. Между сессиями прослушивания необходимо делать перерыв минимум 10–15 минут. Для детей до 12 лет время использования наушников с шумоподавлением необходимо сократить вдвое. Стоит также придерживаться громкости в наушниках не более 60% от максимума», – добавил Рауль Тен.

Он рекомендовал обратиться к врачу при тошноте или проблемах со слухом после использования наушников.