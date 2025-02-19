Как предотвратить хронические заболевания у школьников

Заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова перечислила хронические заболевания, которые чаще всего встречаются у российских школьников. Это болезни глаз, органов пищеварения и опорно-двигательного аппарата. Кроме того, серьезными проблемами стали ожирение и болезни эндокринной системы у детей. Как предотвратить детские заболевания и что нужно предпринимать родителям, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова.

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Подвижных игр больше нет

По ее словам, подобные проблемы со здоровьем у детей были всегда. Часто встречались болезни опорно-двигательного аппарата (нарушения осанки, сколиоз, сутулость).

«Ожирение — проблема последних двух десятилетий. Раньше полных детей было намного меньше. В основном это связано с тем, что нынешнее подрастающее поколение имеет гораздо меньше физической активности», — объяснила врач.

Раньше, пока родители были на работе, дети много гуляли на свежем воздухе, играли в командные подвижные игры. Все это способствовало тому, что ребята активно тратили энергию и развивали свои мышцы.

«Сейчас, во-первых, детей не отпускают гулять одних. С малышами гуляет мама. Дети постарше в основном проводят время дома за компьютером или в каких-то кружках, секциях на дополнительных занятиях», — рассказала терапевт.

Кроме того, стало меньше дворовых игр. А уроков физкультуры, по мнению собеседницы «ВМ», не хватает для полноценного физического развития ребенка. К тому же на переменах детям запрещают бегать, а было бы лучше, если бы у них была возможность во время перерывов пользоваться простейшими спортивными тренажерами.

Здоровье глаз и профилактика ожирения

«Что касается питания, то тут, конечно, задача родителей — не перекармливать ребенка, налаживать питание в семье. Изолированно сделать это не получится. Всей семье надо переходить на здоровое питание и следить за тем, чтобы ребенок питался полноценной домашней едой, не злоупотребляя чипсами, орехами, сладкими газировками и всяческими перекусами», — порекомендовала Чернышова.

Зрение и у детей, и у взрослых страдает из-за больших нагрузок на глаза. Люди по всему миру проводят очень много времени перед экраном компьютера, телевизора, смартфона.

«Существуют исследования, которые утверждают, что одним из факторов профилактики близорукости является ежедневное пребывание на улице. Солнечный свет должен попадать в глаза. Так что нужно больше гулять», — отметила врач.

Вовремя заметить проблемы со здоровьем поможет внимание родителей к поведению и состоянию ребенка. Кроме того, профилактические осмотры детей могут проводиться в поликлиниках и школах, заключила Чернышова.

Эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, действительно ли в России остро стоит проблема детского ожирения.