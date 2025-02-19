На Урале родился младенец-богатырь

Врачи клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) приняли роды крупного ребенка — мальчик родился с весом 5,5 кг и ростом 56 см. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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Роды прошли на 39-й неделе срока путем кесарева сечения, так как медики заранее знали о том, что плод будет большим.

«Ожидалось рождение гигантского плода более 5 кг, в назначенное время врачи выполнили плановое кесарево сечение. Операция прошла без осложнений. Это было четвертое кесарево сечение. Предыдущие дети - три девочки, родились с весом 4,850 кг, 4,500 кг и 5 кг», — рассказала акушер-гинеколог больницы Татьяна Узлова.

По словам врача, мама с младенцем, которого назвали Климентием, пока еще находятся под присмотром ее коллег. Но скоро их выпишут и младший брат поедет домой, где его ждут отец и старшие сестры.