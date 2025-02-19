В каких случаях дедушка может удочерить внучку

Необычную, но очень жизненную ситуацию пришлось изучать Верховному суду РФ. Военнослужащий попросил суд признать внучку членом своей семьи со всеми положенными в таком случае льготами, преференциями и обязанностями. А когда дело дошло до Верховного суда, тот сказал, что такой вариант возможен только в одном случае - если родителей у ребенка нет или они лишены прав.

Эта история началась с того, что военный отнес в суд иск, который был адресован его воинской части и министерству обороны. Он попросил признать свою трехлетнюю внучку членом семьи.

Такую просьбу военнослужащий объяснил следующим образом. Он служит по контракту, зарегистрирован в части в служебной квартире, где проживает вместе с женой и детьми - сыном и дочерью. А у дочери уже есть свой ребенок, соответственно, - это его внучка. Его дочь не замужем. Разведена. И еще, она не работает, потому что студентка, учится в вузе на коммерческой основе и на очном отделении. Так что своего дохода дочка не имеет и отец ее содержит. Также, как как и внучку.

Суду свой иск военнослужащий объяснил так: признание внучки членом его семьи дает возможность по закону "О статусе военнослужащих" обеспечить ее "жилищные и иные права".

Суд с военным согласился целиком и полностью, признав внучку членом семьи. В своем решении суд исходил из следующих моментов - внучка и ее мать живут постоянно в квартире военнослужащего и на полном его обеспечении. Они имеют общий бюджет с отцом и дедом, несут общие расходы, и отец с дочерью вместе содержат маленькую девочку.

Суд учел и то, что дочь военнослужащего не работает, учится, а отец ребенка алименты на малышку не платит. У него вообще уже накопился долг по алиментам.

Две следующие инстанции - апелляция и кассация, с таким решением согласились.

А вот Верховный суд РФ оказался совсем другого мнения. Он вообще заявил, что апелляция и кассация "допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права". А выразились эти нарушения в следующем.

Сначала ВС напомнил коллегам положения закона "О статусе военнослужащих".

В этом законе, в том числе, определен круг лиц, на которых распространяются социальные гарантии военных и членов их семей. Это супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, если они признаны инвалидами, или дети до 23 лет, которые учатся очно и живут на средства военнослужащего.

Ребенок может стать членом другой семьи если у него нет родителей или они лишены прав

Есть еще один закон, с длинным названием "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации и их семей". В этом законе говорится, что члены семьи военного считаются состоящими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая и была основным источником их существования.

Кроме того, Верховный суд обратил внимание на Семейный кодекс РФ, в котором говорится про заботу о благе и здоровье детей. Там прописано, что родители обязаны содержать своих детей и заботиться об их благополучии. А как именно это делать, родители должны решить сами.

Также в Семейном кодексе говорится, что местом жительства детей считается место жительства их родителей. Вывод ВС - по Семейному кодексу прямая обязанность родителей содержать детей и заботиться о них.

Судя по материалам дела, заявил высокий суд, матерью маленькой девочки является дочь военнослужащего, и она не лишена родительских прав. Она вполне трудоспособна и состояла в браке с отцом ребенка. Отца малышки также не лишали родительских прав. Вывод Верховного суда - у внучки есть трудоспособные родители, которые по закону обязаны содержать своего ребенка.

Аргументы местных судов, что ребенок - это член семьи военнослужащего, то есть ее дедушки, который содержит внучку, потому что ее мать не работает и отец не платит алименты, - приняты без учета важных моментов, которые проверил суд.

Из-за неправильного применения норм закона местные суды сделали из ситуации неправильные выводы. Так, маленькая девочка была вселена в квартиру деда не потому, что она член его семьи, а по месту проживания матери.

В общем, Верховный суд отменил все принятые решения и велел пересмотреть этот спор заново.

Определение Верховного суда N 4-КГ23-45-К1