Что помогает детям обучаться

Ученые из университета Сент-Эндрюс установили, что дети выполняют когнитивные задачи быстрее, когда занимаются учебой самостоятельно, а не в присутствии других людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

© Газета.Ru

Исследования когнитивного контроля, который играет ключевую роль в будущих академических достижениях и жизни ребенка, обычно проводятся с участием взрослых, которые помогают детям понять задания и отвечают на их вопросы. Однако, как показала новая работа, присутствие взрослого может замедлить выполнение задач детьми, особенно если задания требуют повышенного внимания.

В эксперименте дети в возрасте четырех-пяти и восьми-девяти лет выполняли знакомые когнитивные задачи в присутствии незнакомого взрослого и без него. Результаты показали, что дети медленнее реагировали на задания, когда взрослый находился рядом, особенно если задача была сложной.

Этот эффект был особенно выражен у младших детей, для которых задачи были более трудными. Исследователи отметили, что даже простое присутствие взрослого в комнате влияло на то, как дети сосредотачиваются на задании и направляют свое внимание.