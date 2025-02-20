Рейтинг регионов по сдаче ЕГЭ по китайскому языку

ЕГЭ по китайскому языку был введен в 2019 году, и с тех пор его сдали 1478 человек. Рост популярности экзамена пришелся на 2021 год, следует из данных Рособрнадзора, с которыми ознакомился Daily Storm. Однако, несмотря на сближение России и Китая в последние годы, количество сдающих аттестацию практически остается неизменным. В каких регионах есть стобалльники и зачем школьники идут на ЕГЭ по этому предмету — в материале Daily Storm.

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Единый государственный экзамен по китайскому языку решили внедрить из-за парадоксальной ситуации. Некоторые школьники изучали китайский, но на экзаменах будущим студентам приходилась сдавать, например, английский, говорится на сайте Рособрнадзора.

В 2019 году его пришли сдавать 202 человека. Скачок посещаемости произошел в 2021 году, когда на экзамен пришли 252 школьника, следует из данных Рособрнадзора, с которыми ознакомился Daily Storm. В дальнейшем число участников ЕГЭ по предмету менялось незначительно. В 2024 году экзамен сдали 277 человек.

Больше всего ЕГЭ по китайскому языку в минувшем году сдавали в Москве — 77 человек. Следом идет Приморский край — 19 выпускников, а также Санкт-Петербург — 18 школьников. Пятерку регионов замыкают Краснодарский и Забайкальский край — по 12 сдававших предмет.

В 2024 году среди школьников были и те, кто сдал экзамен на очень высокие баллы. Стобалльник был всего один, и он из Москвы. В Ханты-Мансийском автономном округе на аттестацию пришел один человек, но он сдал китайский на 97 баллов. Такая же ситуация произошла в Тыве, там школьник получил 92 балла. Средний же балл по стране в 2024 году — 60, и он не сильно отличается от предыдущих лет.

Руководители онлайн-школ и частные репетиторы говорят, что россиянам интересен китайский язык. Однако на ЕГЭ в большинстве случаев школьники идут, чтобы просто проверить свои силы.

«Многие сдают ЕГЭ по китайскому, потому что им язык ближе и проще, чем английский. Конечно, спрос на подготовку к нему потихоньку растет. Не такими большими темпами, просто потому что сам ЕГЭ по китайскому никуда не нужен (для поступления)», — анализирует ситуацию руководитель белгородской школы китайского языка «Мандарин» Людмила Михайлова.

В «Мандарине» к этому экзамену готовятся призеры и победители олимпиад, а также школьники, которые ездили на языковые стажировки в Китай. Ребят, готовящихся к ЕГЭ, немного по сравнению с общим числом учащихся. В 2025 году сдавать аттестацию пойдут всего четыре человека из 150, отмечает Михайлова.

«В основном ученики все-таки готовятся к международным экзаменам по китайскому, HSK и HSKK, так как эти экзамены направлены на множество аспектов — языковые курсы, поступление за границей, различные программы обмена. HSK имеет больше вариативности использования», — объясняет основатель онлайн-школы по китайскому языку Chinese Expert Ксения Филипченко.

По ее словам, чтобы сдать ЕГЭ по китайскому на хороший балл, нужно минимум 2,5 года, за год, как с другими экзаменами, не получится. В школе Chinese Expert с 2022 года количество учеников, готовящихся к единому госэкзамену, выросло примерно на 40%, хотя их по-прежнему очень мало в сравнении с числом готовящихся к международным экзаменам.

Частный репетитор Тимофей уверен, что китайский никогда не станет так популярен, как английский или французский.

«Китайский язык, — говорит он, — подстраивает твой образ жизни под себя. То есть не получится учить китайский и одновременно оставаться "нетфликс-фаном". Придется разобраться в китайской еде, в китайской культуре, кинематографе, найти себя не только в языке, но и в самом Китае».

Он уверен, что нужна большая мотивация и усидчивость, чтобы не бросить изучение этого языка, а если отложить на какое-то время, то все забывается. С английским проще — он окружает нас везде. Большая часть учеников Тимофея готовится к международному экзамену HSK, они «настроены именно на поступление в Китае». Для ЕГЭ он помогает школьникам исключительно отработать формат, а знания у них обычно уже есть.