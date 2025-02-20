Депутат Свищев потребовал изменить детские площадки

Для продвижения массового спорта необходимо приводить в порядок детские и спортивные площадки. Об этом 20 февраля заявил первый зампред Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в интервью «Парламентской газете».

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По словам парламентария, значительное количество площадок сейчас небезопасны, и это серьезная проблем. Одной из основных причин этого является отсутствие официальных ответственных за площадку, сказал он. Оборудование изнашивается, и в некоторых случаях жители вынуждены закрывать детские площадки, чтобы избежать травм.

Свищев подчеркнул, что такое положение дел недопустимо и требует немедленного решения. Одним из эффективных методов решения проблемы депутат считает закрепление за каждой площадкой конкретного ответственного лица или организации, ответственного лица за ее содержание и безопасность.

Если детские и спортивные площадки приведут в хорошее состояние, население станет активнее интересоваться и заниматься спортом.