Педиатр предупредил, что нельзя давать детям без разрешения врача

Принято считать, что БАДы способны восполнить все дефициты в организме и улучшить его общее состояние. И многие сегодня не только сами их принимают, но и дают своим детям. Но бесконтрольное употребление добавок, особенно в детском возрасте, может нанести непоправимый вред здоровью, рассказала «Газете.Ru» Юлия Лашкова, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, заведующая педиатрическим диагностическим отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России.

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БАДы не являются универсальным средством оздоровления организма, более того, при неправильном употреблении они могут навредить здоровью.

«Однако иногда добавки способны принести пользу. Это прежде всего касается случаев доказанного дефицита какого-либо витамина или микроэлемента в организме. Например, если у ребенка есть заболевание, которое приводит к нарушению всасывания определенного вещества или к его потерям. Такое бывает при патологии желудочно-кишечного тракта, почек, тяжелом нарушении питания. Тогда дополнительное потребление дефицитных веществ необходимо и будет приносить пользу», — объяснила она.

При некоторых заболеваниях ребенок может нуждаться в приеме какого-либо микроэлемента или витамина с рождения и, возможно, на протяжении всей жизни. Если это так, врач по результатам обследования диагностирует заболевание и назначит необходимый лекарственный препарат. Иногда, при отсутствии лекарства в нужной форме на рынке, возможна его замена на БАД. Примером служит прием цитрата магния при наследственном нарушении всасывания магния или цитрата калия при некоторых наследственных нарушениях функции почек.

«Перед тем как начать принимать БАДы, важно обязательно проконсультироваться с врачом, особенно это касается детей. Также стоит помнить, что нельзя принимать БАДы вместо лекарств и нельзя сочетать прием лекарства и добавок, не посоветовавшись по этому поводу с врачом», — отметила врач.

Добавки содержат в себе активные компоненты, каждый из которых может иметь побочные эффекты. В отличие от лекарственных препаратов, состав БАДов не регламентирован. Особенно это относится к добавкам на растительной основе.

«Риск побочных эффектов возрастает, если принимать несколько БАДов вместе или в высокой дозе. В частности, высокие дозы витамина D могут привести к повышению усвоения кальция, что в свою очередь вызывает мышечные боли, боли в животе, образование камней в почках, увеличивает риск инфаркта и инсульта. Также опасен избыточный прием БАДов с кальцием», — подчеркнула педиатр.

Напротив, усвоение микроэлементов и витаминов из рациона более физиологично, и БАД не заменит здоровый рацион питания.

Различные добавки при одновременном приеме могут взаимодействовать между собой и влиять на эффекты лекарственных препаратов, которые принимает человек.

«Например, популярный БАД на основе зверобоя, по описанию производителя, помогает в лечении различных болезней — от синдрома дефицита внимания с гиперактивностью до почечных и легочных заболеваний. Однако зверобой влияет на метаболизм некоторых лекарственных препаратов, и его прием с ними становится опасным. К тяжелым осложнениям может привести использование зверобоя совместно с антидепрессантами, варфарином, статинами, а также оральными контрацептивами», — сказала эксперт.

Многие лекарственные препараты имеют аналоги в виде БАДов, чаще всего это касается витаминов и микроэлементов. Например, витамин D представлен на рынке как лекарственный препарат и биологически активная добавка. Но лекарства проходят сложный многоступенчатый этап клинических испытаний, которые добавкам проводить не обязательно, стандартов для их производства не существует. Процесс регистрации и контроля качества БАДов заключается лишь в оценке их безопасности как пищевых продуктов. Также в них могут добавлять незадекларированные ингредиенты (чаще это лекарственные препараты), для того чтобы человек ощущал эффект от добавки и продолжал покупать ее. При этом в составе наличие активного вещества и его дозировка не указаны, иначе препарат подлежит регистрации. В состав лекарственных препаратов входит определенное количество активных компонентов, в БАД обычно оно четко не регламентировано.