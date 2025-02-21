Кабмину предложат проработать поправки по борьбе с буллингом

Депутаты Госдумы собираются предложить Правительству и федеральным органам исполнительной власти рекомендовать проработать внесение изменений в закон об образовании в части борьбы с буллингом и его профилактики. Это следует из проекта постановления о докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2024 год, опубликованного в электронной базе палаты 20 февраля.

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Документ был внесен в Госдуму Комитетом по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Его планируется включить в проект порядка работы Госдумы на 26 февраля. После того как доклад омбудсмена будет заслушан, депутаты предложат принять его к сведению, а комитетам — поручить рассмотрение рекомендаций по совершенствованию законодательства, представленных в докладе.

При этом среди рекомендаций омбудсмену — реализовать просветительские проекты среди населения, прежде всего среди молодежи и жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей.

Ранее, 16 февраля, «Парламентская газета» писала, что Минпросвещения совместно с депутатами Госдумы работает над подготовкой ряда законопроектов по пресечению буллинга в школах.

По словам директора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Ларисы Фальковской, данные инициативы будут направлены на «более жесткое пресечение» травли со стороны педагогов, а также на привлечение к ответственности за травлю родителей, законных представителей с точки зрения оказания помощи и поддержки.