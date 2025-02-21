Психолог назвала главную опасность тренда «бежевых мам»

Оформление всего окружения детей в бежево-коричневых тонах может негативно повлиять на их развитие и здоровье, например, спровоцировать неврозы, заявила Общественной службе новостей психолог Ирина Таранова. По ее мнению, для формирования устойчивой психики ребенка нужно разнообразие цветов.

Психолог назвала главную опасность тренда «бежевых мам»
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Сенсорная недостаточность, когда сенсорный опыт недостаточно богатый, может вызывать самые разные психологические сложности, вплоть до нарушений в отношениях со сверстниками, тревожности, проявления каких-то невротических реакций, — предупредила Таранова.

Эксперт добавила, что для полноценного развития ребенка необходим не только сенсорный опыт, но и адекватное поведение матери. Психолог отметила, что эмоции, которые испытывают женщины, напрямую воздействуют на детей.

Клинический психолог Маргарита Алексеева ранее заявила, что ограничение цветовой гаммы в окружении детей негативно влияет на их когнитивное и эмоциональное развитие. Она отметила, что чрезмерные переживания мам по поводу чистоты предметов в доме чреваты тревожным расстройством.

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