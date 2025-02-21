Психолог назвала главную опасность тренда «бежевых мам»

Оформление всего окружения детей в бежево-коричневых тонах может негативно повлиять на их развитие и здоровье, например, спровоцировать неврозы, заявила Общественной службе новостей психолог Ирина Таранова. По ее мнению, для формирования устойчивой психики ребенка нужно разнообразие цветов.

Сенсорная недостаточность, когда сенсорный опыт недостаточно богатый, может вызывать самые разные психологические сложности, вплоть до нарушений в отношениях со сверстниками, тревожности, проявления каких-то невротических реакций, — предупредила Таранова.

Эксперт добавила, что для полноценного развития ребенка необходим не только сенсорный опыт, но и адекватное поведение матери. Психолог отметила, что эмоции, которые испытывают женщины, напрямую воздействуют на детей.

Клинический психолог Маргарита Алексеева ранее заявила, что ограничение цветовой гаммы в окружении детей негативно влияет на их когнитивное и эмоциональное развитие. Она отметила, что чрезмерные переживания мам по поводу чистоты предметов в доме чреваты тревожным расстройством.